Compró un broche antiguo por menos de $25 y tres décadas después se enteró que su valor asciende a $19,000

Cuando lo compró en una feria de antigüedades en Inglaterra hace más de 30 años, Flora Steel no sabía que el broche que le vendieron por menos de 25 dólares era tan valioso. La pieza diseñada por un famoso arquitecto inglés del siglo XIX está valorada actualmente en unos 19,000 dólares.

Steel no tenía idea de que la inusual pieza había sido creada para una boda por el célebre arquitecto inglés William Burges, de estilo gótico victoriano, conocido sobre todo por haber diseñado el Castillo de Cardiff en el sur de Gales.

Steel mostrando el célebre broche diseñado por Burges. Imagen Gildings Auctioneers

"En un principio, el broche me llamó la atención por su marcado diseño, sus extrañas letras y sus inusuales piedras", afirmó Steel, en un reporte de la casa de subastas Gildings Auctioneers. "Siempre me encantó y pensé que era tan particular en su diseño que tarde o temprano descubriría quién lo había diseñado".

Hecho probablemente en la década de 1860, el broche está elaborado con plata, lapislázuli, malaquita y coral. Es circular y lleva una cruz en el centro. Pero su valor no radica en los materiales de que está compuesto sino de su importancia histórica, según Geoffrey Munn, especialista en joyería entrevistado en un programa de televisión 'Antiques Roadshow', emitido por la BBC.

Fue precisamente al ver por YouTube uno de esos programas cuando Steel se dio cuenta del valor de la pieza. El experto mostraba varios bocetos de broches diseñados por Burges y Steel, historiadora y coleccionista de joyas de plata, se percató de que uno de esos era muy parecido al que ella había comprado hacía décadas.

Burges llegó a realizar seis broches de plata y tres de oro por encargo, como regalos para las damas de honor de dos bodas.

El proceso de validación del broche de Burges

Steel usó el broche en un abrigo durante algunos años pero luego permaneció en un armario hasta que vio el revelador programa. Entonces le pidió a su hijo que lo llevara a Gildings Auctioneers, que se puso en contacto con Munn para verificar su autenticidad.

"No tuve la menor duda", dijo el experto, citado en un reporte de The Washington Post, calificando el descubrimiento como una "cosa de infarto".

Gilding ya había vendido otros dos broches de Burges: uno por 39,000 dólares en 2021 y otro al Victoria and Albert Museum de Londres, donde están archivados los bocetos originales del arquitecto.

"Estaba claro que se trataba de otro de los diseños de la página de bocetos", recuerda Will Gilding, director de Gildings. "Así que ahora se ha vuelto a descubrir un broche de Burges gracias a un avistamiento fortuito a través de 'Antiques Roadshow'. Que ocurriera una vez es increíble. Dos veces, ¡extraordinario! ¿Y una tercera vez? Pellízcame".

El broche es ahora la pieza más preciada de la modesta colección de Steel. Apareció de la nada; no lo estaba buscando", dijo también citada en el reporte del Post. "Fue una de esas cosas extraordinarias. Pensé que estaba soñando, sobre todo después de tanto tiempo".