Por qué la foto de esta familia en Los Pinos se volvió viral (y desató críticas contra la ex primera dama de México)

Pero fue la foto de una familia, tomada en la misma escalera en la que la ex primera dama Angélica Rivera posó hace algunos años con prendas de diseñador, la que tuvo la atención del público.

Esta apertura de Los Pinos, sitio en el que han vivido 14 mandatarios de México, ha tenido respuestas ambiguas: los simpatizantes del nuevo gobierno lo celebran y lo consideran un importante momento, los que no están alineados con AMLO, lo consideran un mensaje populista.

¿Por qué se volvió viral?

Del Alba, en charla telefónica con Univision Noticias , dice que la foto la tomó el mismo día que AMLO llegó al poder, el 1 de diciembre con su celular. "No soy fotoperiodista, yo escribo. Iba ese día a Los Pinos para hacer una crónica", dice.

Del Alba dice que al momento en que tomó la fotografía no recordó las imágenes de Angélica Rivera y su hija Sofía Castro posando en para una revista de modas en 2014.

Pero al contrario del periodista, un sinnúmero de usuarios de Twitter sí recordaron aquella sesión de fotos con prensas de lujo que la ex primera dama y su hija Sofía Castro protagonizaron para la revista de modas Marie Claire .



El periodista dice que no esperaba tanta repercusión con la foto que tomó. "No me esperaba que adquiriera esa dimensión".