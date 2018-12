Cambio de poder en México: López Obrador carga contra la corrupción y a la vez promete no perseguir a quienes han robado hasta ahora

"Si me piden que exprese en una sola frase el objetivo del nuevo gobierno: acabar con la corrupción y la impunidad ", dijo el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , al inicio de su discurso de toma de posesión ante la Cámara de los Diputados. Bajo esa consigna aspira refundar el Estado mexicano, lastrado por lo que describe como el peor de los males, el latrocinio de sus funcionarios.

Lo que podría parecer obvio, no lo es para López Obrador que ha dicho que como presidente: "Me comprometo a no robar". AMLO promete que su lucha contra la corrupción comenzará por su círculo más cercano: "Esto aplica para amigos, compañeros de lucha y familares: dejo en claro que si mis seres queridos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad".