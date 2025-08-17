Tres muertos y ocho heridos deja un tiroteo en un club nocturno de Nueva York

Video Tiroteo en casino de Nevada: revelan video del enfrentamiento entre policías y el presunto atacante

Tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas tras un tiroteo en un club abarrotado de la ciudad de Nueva York la madrugada este domingo.

Los investigadores creen que uno o varios atacantes abrieron fuego con múltiples armas en el Taste of the City Lounge, en el barrio de Crown Heights de Brooklyn, después de “una disputa”, poco antes de las 3:30 am, matando a tres hombres, dijo a la prensa la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

PUBLICIDAD

“Es un tiroteo terrible ocurrido en la ciudad de Nueva York”, dijo Tisch en una rueda de prensa. Los agentes están investigando al menos 36 casquillos recuperados en el local, así como un arma de fuego hallada en una calle cercana, agregó.

Los heridos en el tiroteo están siendo atendidos en hospitales por lesiones que no ponen en peligro su vida, dijo. Las edades de las víctimas oscilan entre 27 y 61 años.

El tiroteo se produce en un año de mínimos históricos de violencia armada en la ciudad de Nueva York.

“Quiero decir, tenemos las cifras más bajas de incidentes con disparos y de víctimas por arma de fuego, siete meses transcurridos del año, que se hayan registrado en la ciudad de Nueva York”, afirmó la comisionada. “Algo como esto es, por supuesto —gracias a Dios— una anomalía, y es terrible lo que pasó esta mañana, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo ocurrido”, acotó.

Mira también: