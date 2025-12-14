Estados Unidos Tiroteo en la Universidad de Brown: la policía dice que tiene a una 'persona de interés' bajo custodia El tiroteo en el campus de la Universidad de Brown dejó el sábado dos estudiantes fallecidos y nueve personas heridas.

Video Tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island deja al menos dos muertos y varios heridos

La policía de Rhode Island dijo este domingo que tiene bajo custodia a una 'persona de interés' por el tiroteo en el campus de la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes fallecidos y nueve personas heridas en la víspera. No hay más detalles hasta el momento.

Los cuerpos policiales locales, estatales y agencias federales han buscado desde ayer al sospechoso del ataque, descrito simplemente como un hombre vestido de negro y que "podría estar en sus 30 años, es nuestra primera impresión", explicó el sábado el jefe policial, Tim O'Hara.

PUBLICIDAD

"Puedo confirmar que hay dos individuos que murieron esta tarde y otros ocho en situación crítica, aunque estable, en el Hospital de Rhode Island", dijo ayer Smiley ante la prensa. Posteriormente en la noche del sábado el alcalde informó de una novena persona herida por fragmentos, que está fuera de peligro y que no se informó si también es un estudiante de Brown.

El incidente ocurrió en un salón de clases del edificio Barus & Holley de Ingeniería. Las autoridades desconocen cómo el atacante logró ingresar al edificio

"La persona responsable de esto sigue huyendo", confirmó el alcalde. Tampoco se ha identificado el arma de fuego usada, pero sí se recuperaron casquillos de bala relacionadas con el ataque.

La policía divulgó un video de seguridad donde se observa al sospechoso de espaldas caminando por la calle, doblando en una esquina, pero sin mayores detalles destacables para su identificación.

Las autoridades afirmaron que están recopilando videos y evidencias, así como testigos, para poder avanzar hacia la identificación del sospechoso. Se informó que los cuerpos policiales disponen de un video donde se observa al sospechoso salir caminando del edificio del ataque.

No obstante, Smiley pidió a la comunidad que quienes tengan videos de seguridad de sus domicilios que puedan ser de ayuda, que los compartan con las autoridades.

"La principal prioridad es someter a la justicia al responsable de esto", dijo.

En el lugar están presentes también agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, informó la Fiscal General, Pam Bondi, en redes sociales, quien también pidió orar por todos los involucrados en el tiroteo.

PUBLICIDAD

La presidenta de Brown, Christina H. Paxson, comentó que el foco de la comunidad universitaria está en apoyar a las familias "de los dos estudiantes que lamentablemente perdieron sus vidas hoy", así como con los heridos.

Pánico entre los estudiantes por el tiroteo

En el momento del tiroteo se estaban realizando exámenes de diseño de ingeniería en el edificio.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, se encontraba en el vestíbulo del edificio de ingeniería trabajando en un proyecto final cuando escuchó fuertes estallidos provenientes del lado este.

Una vez que se dio cuenta de que eran disparos, corrió hacia la puerta y se dirigió a un edificio cercano, donde esperó un par de horas.

Alex Bruce, estudiante de bioquímica de último año de la Universidad de Brown, también estaba trabajando en su proyecto final de investigación en su dormitorio, justo enfrente del edificio, cuando oyó sirenas fuera y recibió un mensaje de texto sobre un tirador activo poco después de las 4 de la tarde.

"Estoy aquí temblando", dijo, mientras observaba por la ventana cómo media docena de agentes armados con equipo táctico rodeaban su dormitorio. Dijo que temía por un amigo que creía que estaba dentro del edificio de ingeniería en ese momento.

Las ambulancias se alinean en Hope Street, en la Universidad Brown de Providence, Rhode Island, el sábado 13 de diciembre de 2025, tras recibir informes de un tiroteo. Imagen Mark Stockwell/AP

Los estudiantes de un laboratorio cercano se escondieron debajo de los escritorios y apagaron las luces después de recibir una alerta sobre el tiroteo, dijo Chiangheng Chien, un estudiante de doctorado en ingeniería que se encontraba a una cuadra del lugar de los hechos.

PUBLICIDAD

Mari Camara, de 20 años, estudiante de tercer año de Nueva York, salía de la biblioteca y se apresuró a entrar en una taquería para refugiarse. Pasó más de tres horas allí, enviando mensajes de texto a sus amigos mientras la policía registraba el campus.

"Todo el mundo está igual que yo, conmocionado y aterrorizado por lo que ha pasado", dijo.

El jefe de policía dijo a la prensa que las fuerzas policiales hallaron a estudiantes que habían construido barricadas en aulas y salones para resguardarse. Las autoridades los transportaron a un lugar seguro.

Aunque el sábado el sistema de alertas de la universidad informó que había un sospechoso en custodia, luego esa información fue rectificada, apuntando que seguía la búsqueda del responsable.

Incluso el presidente Donald Trump publicó en sus redes sociales que había sido informado del tiroteo, y que "el sospechoso está en custodia". Unos 20 minutos después negó la detención y atribuyó la inexactitud a que "la policía de la Universidad Brown se retractó de su anterior declaración: el sospechoso NO se encuentra detenido".

También resultó infundada una información divulgada por la Universidad que señalaba sobre un presunto segundo tiroteo en una calle a dos cuadras del campus de Brown.

El presidente Trump también expresó "¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!", mientras que el gobernador de Rhode Island, el demócrata Dan Mckee, comentó en sus redes sociales que "nuestra capital sufrió hoy una tragedia inimaginable. Acompañamos con el corazón a los habitantes de Providence y a todos los afectados".

PUBLICIDAD

Por su parte, Paxson consideró que este es "un día profundamente trágico para Brown, nuestras familias y nuestra comunidad local (...) Un día que esperábamos que nunca llegara a nuestra comunidad".

La primera alerta sobre la situación fue emitida a las 4:22 pm (local), cuando se ordenó a las personas en el campus cerrar puertas con seguro, silenciar sus teléfonos celulares y ocultarse hasta nuevo aviso.

El edificio Barus & Holley cuenta con 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 laboratorios.

La universidad, perteneciente a la Ivy League, es una institución privada sin fines de lucro con unos 7,300 estudiantes universitarios y algo más de 3,000 estudiantes de posgrado, según su sitio web.

Con información de la agenciaAP.

Mira también: