Lo dijeron a la NRA, pero la realidad es otra: aclaramos 5 declaraciones engañosas de Trump y Cruz

LO QUE DIJO: "Los vetos de armas de fuego no funcionan. Miren a Chicago. Si funcionaran, Chicago no sería el infierno de homicidios que ha sido por tanto tiempo".

LOS HECHOS: Desde hace más de una década Chicago no tiene una prohibición de armas cortas. En 2014, un juez federal eliminó la prohibición de tiendas de armas que había en la ciudad. Fuertes aliados de la NRA, como Cruz, deben saber esto porque la organización demandó a Chicago por el veto a las armas cortas y presentó el caso ante la Corte Suprema, que lo consideró inconstitucional en 2010.