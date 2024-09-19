Redes sociales arriesgan la privacidad de niños y adolescentes para ganar dinero, dice la FTC

De acuerdo a un nuevo informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) las principales redes sociales y servicios de transmisión de video recopilan datos de sus usuarios con el fin de monetizar su información personal, sin protegerlos adecuadamente en línea, especialmente a niños y adolescentes.

El informe está basado en las respuestas a una orden emitida en diciembre de 2020 a nueve empresas, incluidas algunas de las redes sociales y servicios de transmisión de video más grandes.

La orden, que cubrió a Amazon propietaria de la plataforma de juegos Twitch, Facebook, YouTube, Twitter (ahora X), Snapchat, TikTok; Discord, Reddit y WhatsApp, solicitó información sobre cómo recopilan, rastrean y usan información personal y demográfica, cómo determinan qué anuncios y otro contenido se muestran a los consumidores, si aplican algoritmos o análisis de datos a la información personal y demográfica y cómo lo hacen, y cómo sus prácticas afectan a niños y adolescentes.

Prácticas abusivas

“El informe expone cómo las empresas de redes sociales y transmisión de video recopilan una enorme cantidad de datos personales de los estadounidenses y los monetizan por miles de millones de dólares al año”, dijo la presidenta de la FTC, Lina M. Khan.

“Si bien son lucrativas para las empresas, estas prácticas pueden poner en peligro la privacidad de las personas, amenazar sus libertades y exponerlas a una serie de daños, desde el robo de identidad hasta el acoso. El fracaso de varias empresas a la hora de proteger adecuadamente a los niños y adolescentes en línea es especialmente preocupante. Las conclusiones del informe son oportunas, en particular en un momento en que los responsables de las políticas estatales y federales están considerando la legislación para proteger a las personas de las prácticas abusivas de datos”.

Según el informe, las empresas recopilaron y retuvieron indefinidamente grandes cantidades de datos, incluida información de corredores de datos y sobre usuarios y no usuarios de sus plataformas. El informe destaca además que muchas empresas participaron en un amplio intercambio de datos que plantea serias preocupaciones sobre la idoneidad de los controles y la supervisión del manejo de datos de las empresas.

Señaló que las prácticas de recopilación, minimización y retención de datos de las empresas son “lamentablemente inadecuadas” y que algunas empresas investigadas no eliminan todos los datos de los usuarios que solicitaron que borraran.

La FTC también determinó que los planes de negocios de muchas de las empresas incentivaban la recopilación masiva de datos de los usuarios para monetizar, especialmente a través de publicidad dirigida, que representa la mayor parte de sus ingresos. Además, señaló que esos incentivos estaban en conflicto con la privacidad del usuario y, por lo tanto, plantean riesgos para la misma.

Algunas de las empresas implementaron tecnologías de seguimiento que invadían la privacidad, para facilitar la publicidad dirigidas a los usuarios en función de sus preferencias e intereses, agrega la FTC.

Además, la investigación destacó las muchas formas en que las empresas introdujeron información personal de usuarios y no usuarios en sus sistemas automatizados, incluso para su uso por parte de sus algoritmos, análisis de datos e inteligencia artificial. Encontró que los usuarios y no usuarios tenían poca o ninguna manera de optar por no participar en la forma en que estos sistemas automatizados utilizan sus datos, y que existían enfoques diferentes, inconsistentes e inadecuados para monitorear y probar el uso de los sistemas automatizados.

Niños y adolescentes en riesgo

La FTC concluyó que las redes sociales y los servicios de transmisión de video no protegían adecuadamente a los niños y adolescentes en sus sitios. El informe citó una investigación que encontró que las redes sociales y la tecnología digital contribuyeron a los impactos negativos en la salud mental de los usuarios más jóvenes.

El informe califica la afirmación de muchas empresas investigadas de que no hay niños en sus plataformas porque sus servicios no estaban dirigidos a ellos y no permitían que los creen cuentas, como “un intento de evadir su responsabilidad bajo la ley de protección de la privacidad infantil en línea (COPPA)” ya que encontró que a menudo tratan a los adolescentes de la misma manera que a los usuarios adultos, y la mayoría de las empresas permitían a los adolescentes en sus plataformas sin restricciones de cuenta.

El informe señaló también las posibles implicaciones monopólicas de la recopilación de datos de las empresas investigadas y sus consecuencias al se;alar que las prácticas de recabación de datos de sus usuarios pueden darles posiciones de dominio del mercado, lo que puede derivar en prácticas dañinas en las que las empresas priorizan la adquisición de datos a expensas de la privacidad del usuario.

Mientras haya una competencia limitada entre las diversas redes sociales y distintos los servicios de transmisión de video, los consumidores tendrán opciones limitadas.

Recomendaciones de la FTC

El informe hace recomendaciones a los responsables de las políticas y a las empresas en base a sus observaciones:

- La aprobación por el Congreso de una legislación federal integral sobre privacidad para limitar la vigilancia, abordar las protecciones básicas y otorgar a los consumidores derechos sobre los datos.

- Las empresas deberían limitar la recopilación de datos, implementar políticas concretas y exigibles de minimización y retención de datos, limitar el intercambio de datos con terceros y afiliados, eliminar los datos de los consumidores cuando ya no sean necesarios y adoptar políticas de privacidad favorables a los consumidores que sean claras, simples y fáciles de entender.

- Las empresas no deberían recopilar información confidencial a través de tecnologías de seguimiento de anuncios que invadan la privacidad de sus usuarios.

- Las empresas deberían examinar cuidadosamente sus políticas y prácticas con respecto a la segmentación de anuncios en función de categorías sensibles.

- Las empresas deberían abordar la falta de control de los usuarios sobre cómo sus sistemas utilizan sus datos, así como la falta de transparencia sobre cómo se utilizan dichos sistemas, y también deberían implementar estándares de prueba y monitoreo más estrictos para dichos sistemas;

- Las empresas no deberían ignorar la realidad de que hay usuarios infantiles en sus plataformas y deberían tratar la COPPA como la representación de los requisitos mínimos y proporcionar medidas de seguridad adicionales para los niños;

- Las empresas deberían reconocer que los adolescentes no son adultos y brindarles mayores protecciones de privacidad; y

- El Congreso debería aprobar una ley federal sobre privacidad para llenar el vacío en las protecciones de privacidad que brinda la COPPA para los adolescentes mayores de 13 años.

