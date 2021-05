Nuevo ciberataque a agencia de gobierno de EEUU está vinculado a Rusia, según Microsoft

"Muchos de los ataques dirigidos a nuestros clientes se bloquearon automáticamente y Windows Defender está bloqueando el malware involucrado", notificó el gigante tecnológico, que dijo estar en proceso de notificar a todos sus clientes que habían sido objeto de la operación. "No tenemos ninguna razón para creer que estos ataques implican... vulnerabilidad en los productos o servicios de Microsoft", esclareció la compañía.

El mes pasado, el gobierno estadounidense dijo que el ciberataque a SolarWinds era obra del S.V.R., devenida de la antigua K.G.B soviética, que también estuvo involucrada en el ciberataque al Comité Nacional Demócrata en 2016 y otros anteriores al Pentágono, los correos electrónicos de la Casa Blanca o las comunicaciones no clasificadas del Departamento de Estado, informó The New York Times.