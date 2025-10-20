Caída masiva en internet deja fuera de servicio a webs y aplicaciones como Amazon, Alexa o Duolingo

Video ¿Cómo afectó el colapso de Facebook, Instagram y WhatsApp de este lunes a los usuarios?

Un problema masivo de internet está afectando en la madrugada de este lunes a decenas de sitios web, juegos en línea y aplicaciones, entre ellos Amazon, Snapchat, Fortnite, Roblox, Slack, Duolingo o Alexa.

La página de Univision Noticias también se ha visto afectada.

Los problemas parecen estar relacionados con un fallo en Amazon Web Services (AWS), una de las principales infraestructuras de la nube en el mundo.

Según informó la propia empresa, la incidencia se originó en su región US-EAST-1, ubicada en la costa este de Estados Unidos. AWS reconoció que está experimentando “altas tasas de error y latencias” en varios de sus servicios y aseguró que “los equipos técnicos están trabajando para restaurar la normalidad lo antes posible”.

Según el portal Downdetector, solo en Estados Unidos se han registrado más de 2,000 reportes sobre la caída de los servicios de AWS.

Pero el alcance del fallo ha sido global. Usuarios en Europa, América y Asia reportaron interrupciones en el acceso a aplicaciones, servidores de juegos, servicios de almacenamiento y plataformas empresariales.



Aunque la compañía no ha confirmado las causas, especialistas en infraestructura digital citados por The Verge y Sky News apuntan a un posible problema interno en los sistemas de enrutamiento y balanceo de carga, uno de los puntos críticos de AWS. No se descarta que el fallo haya afectado a servicios de terceros que dependen de la nube de Amazon para operar.

El incidente ha reavivado el debate sobre la dependencia mundial de unos pocos proveedores de nube, entre ellos AWS, Google Cloud y Microsoft Azure.

