De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la BBC y el presentador anónimo irlandés Blindboy, como parte de un episodio documental titulado “Blindboy Undestroys the World: Why Are We So Ansious?” (Blindboy destruye el mundo: ¿por qué estamos tan ansiosos?), a los influencers, todos estrellas de televisión, se les pidió que publicitaran el producto “Cyanora”, descrito como “una nueva bebida para bajar de peso que contiene todo para perder esas libras horribles y feas”.