¿Fue el tiroteo en escuela de California un crimen de odio? Investigan si el atacante actuó por su afiliación religiosa

Video Niños heridos tras tiroteo en escuela cristiana en California tienen 5 y 6 años: revelan detalles del ataque

Dos niños se encuentran en “estado extremadamente crítico” tras recibir disparos el miércoles en una pequeña escuela primaria religiosa del norte de California, informó la policía.

El atacante murió en el lugar, al parecer tras darse un tiro. El hombre pudo haber escogido como blanco la Escuela Feather River de los Adventistas del Séptimo Día en Palermo debido a su afiliación religiosa, pero no creen que haya tenido una conexión previa con las víctimas o la escuela, dijo el sheriff del condado de Butte, Kory L. Honea, sin dar más detalles.

“No tengo suficiente información en este momento para dar una respuesta sobre si se trata de un crimen de odio o si es parte de algún tipo de plan más grande”, declaró.

Los niños heridos, varones de 5 y 6 años, son alumnos de kindergarden de la escuela y estaban siendo tratados en un centro de traumatología en el área de Sacramento, dijeron las autoridades.

“Estoy agradecido de que todavía estén vivos, pero les queda un largo camino por delante”, dijo Honea.

Tiroteo en una escuela religiosa en California: ¿qué se sabe del atacante?

El tiroteo ocurrió poco después de la 1:00 pm en la escuela cristiana privada con menos de tres docenas de estudiantes en Palermo, a unas 65 millas al norte de Sacramento.

Honea dijo que el atacante fue dejado en el lugar por un conductor de Uber, que está siendo entrevistado por detectives.

El sospechoso estaba en una reunión con un administrador sobre la inscripción de un niño en la escuela. El encuentro fue descrito como "cordial". Al parecer era su primera visita al centro y no tenía ninguna conexión previa con las víctimas. Poco después de la reunión, sonaron los disparos, dijo el sheriff.

El cuerpo del atacante fue encontrado cerca del tobogán y otros equipos de juegos en los terrenos de la escuela, que linda con un rancho donde pasta el ganado. Se encontró una pistola cerca, precisó Honea. El hombre no ha sido identificado aún y las autoridades estaban el miércoles tratando de comunicarse con su familia antes de revelar su nombre.

Evacúan a los estudiantes tras tiroteo en escuela de California

Tras lo ocurrido, las autoridades llevaron rápidamente a los estudiantes a un gimnasio donde permanecieron hasta que llegó un autobús para sacarlos del recinto y llevarlos a la Iglesia del Nazareno de Oroville para reunirse con sus familiares, dijo Honea.

Travis Marshall, el pastor principal de la Iglesia del Nazareno de Oroville, calificó la reunificación entre los padres y sus hijos como "muy conmovedora".

“Algunos de los niños estaban increíblemente conmocionados”, dijo. “Una mujer estaba levantando sus manos, alabando al Señor” cuando encontró a su hijo.

Jocelyn Orlando, estudiante de sexto grado, describió lo que sucedió a CBS News Sacramento. “Estábamos yendo al recreo del almuerzo y básicamente todos en mi salón de clases escucharon disparos y la mayoría de la gente estaba gritando”, dijo. “Todos fuimos a la oficina, cerramos las cortinas, cerramos las puertas con llave, básicamente hicimos lo que haríamos en un tiroteo en la escuela, y luego vino uno de los maestros y todos corrimos al gimnasio”.

Laurie Trujillo, portavoz de la Conferencia del Norte de California de los Adventistas del Séptimo Día, dijo en una declaración que estaban "profundamente entristecidos por los eventos que ocurrieron hoy en nuestra escuela Feather River". Agregó que están agradecidos con la oficina del alguacil por actuar rápidamente para proteger a los estudiantes.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación cristiana en la que los miembros consideran la Biblia como su único credo y creen que la segunda venida de Cristo está cerca. La escuela Feather River ha estado abierta desde 1965, según su sitio web.

Este es apenas el más reciente de docenas de tiroteos escolares en todo Estados Unidos en los últimos años, incluidos los especialmente mortales en Newtown, Connecticut, Parkland, Florida y Uvalde, Texas. Los tiroteos han desencadenado fervientes debates sobre el control de armas y preocupan a los padres cuyos hijos están creciendo acostumbrados a hacer simulacros de tiroteos masivos en sus aulas.

Sin embargo, los tiroteos escolares han hecho poco para cambiar las leyes nacionales sobre el uso de armas, que fueron la principal causa de muerte entre los niños en 2020 y 2021, según KFF, una organización sin fines de lucro que investiga temas de atención médica.

