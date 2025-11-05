Miss Universo 2025: indignación tras la agresión verbal de un organizador a la representante mexicana

Video Tiene 60 años y es abogada: conoce a la mujer que se coronó como Miss Buenos Aires 2024

Un comentario ofensivo del coorganizador del evento Miss Universo 2025 hacia la representante mexicana, Fátima Bosch, ha desatado una tormenta mediática que lo obligó a pedir disculpas públicamente.

Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y vicepresidente regional del certamen para Asia y Oceanía, increpó directamente a Bosch por no haber publicado contenido en sus redes sobre Tailandia, el país anfitrión, y llegó a llamarla 'tonta'.

La representante de México se puso de pie para responderle, pero Itsaragrisil la reprendió en público frente a otras candidatas del certamen por hacerlo y empezó a subir el tono.

Bosch mantuvo la compostura pero no dudó en defenderse: “Estoy aquí representando a mi país, y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, respondió.

“No te di permiso de hablar”, se escucha en un momento decirle a Bosch en un video que se ha hecho viral en redes. El hombre llegó incluso a pedirle a seguridad que la sacara del recinto.

El altercado y las palabras del tailandés causaron primero sorpresa y también abucheos e indignación entre las presentes, que en su mayoría eran el resto de las participantes del concurso, que también se pusieron de pie. Muchas de las concursantes terminaron siguiendo a Bosch y saliendo de la sala.

Horas más tarde, Bosch publicó un mensaje en sus redes sociales denunciando el agravio: “Amo Tailandia, pero lo que su director hizo no fue respetuoso. Me llamó tonta porque tiene conflictos con mi organización, y eso no está bien”.

Tailandia acoge el certamen internacional de belleza este año, cuya gala final se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, cerca de Bangkok.

Ante la creciente presión desde dentro y fuera del certamen, Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas públicas a través de una transmisión en vivo. “Nunca quise faltarle el respeto a Fátima Bosch ni al pueblo de México”, declaró. “Mis palabras fueron fruto del cansancio y del estrés del evento, y lamento profundamente si causé ofensa. México siempre ha sido un país muy querido por mí”.

La controversia sigue creciendo mientras la organización mexicana evalúa los pasos a seguir. Su presidente, Raúl Rocha Cantú, dijo que tomará acciones legales y corporativas para limitar todo vínculo con Itsaragrisil.

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados” declaró y reprochó al tailandés haber “olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”.

La representante mexicana, por su parte, ha insistido en que continuará con su preparación rumbo al concurso internacional. “Mi enfoque sigue siendo el mismo: representar con orgullo a mi país y demostrar que la verdadera fortaleza está en la dignidad”, escribió en su cuenta de Instagram.

Apoyo a la representante de México en Miss Universo

La reacción de Bosch fue celebrada por decenas de exconcursantes y figuras públicas mexicanas, que la elogiaron por su serenidad pero firmeza ante el ataque.

El incidente, grabado y difundido en redes sociales, reabrió el debate sobre el trato y la misoginia en los certámenes de belleza internacionales.

“Humillar a una chica es más que irrespetuoso… Por eso tomo mi abrigo y me voy”, declaró a los medios la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

En su cuenta de Instagram, añadió: “Siempre orgullosa de mi @fatimaboschfdz. Defenderte a ti misma no siempre es fácil, pero es uno de los actos más importantes de amor propio y fortaleza… ¡Basta ya! Nuestras voces se escucharán fuerte y claro!” .

A su vez, la danesa interpretó que el episodio “no era solo un desacuerdo individual, sino una cuestión de derechos de las mujeres” y enfatizó que “respeto para todas debe ser prioridad”.

Incluso, desde el ámbito político hubo pronunciamientos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el incidente como “una falta de respeto hacia una mujer mexicana que merece todo nuestro apoyo”, y recordó que el país “no tolerará ofensas ni actitudes discriminatorias hacia sus representantes”.

Curiosamente, la propia Claudia Sheinbaum fue víctima de un episodio de acoso sexual en plena calle, cuando un hombre se le aproximó por detrás, le pasó un brazo por encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.

