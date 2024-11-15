"Hay algo ahí afuera": qué revela el nuevo informe del Pentágono sobre cientos de avistamientos de OVNIS

Video Expertos aseguran ante el Congreso que hay pruebas de la existencia de ovnis: “El mundo merece la verdad”

El informe anual más reciente del Pentágono sobre los llamados UAP (fenómenos anómalos no identificados o Unidentified Anomalous Phenomena, en inglés) revela más de 700 nuevos incidentes de OVNIS.

Aunque se les conoce popularmente de esa última manera, no tienen nada que ver con los "platillos voladores" comunes en la imaginación popular, sino fenómenos para los que aún no se tiene una causa.

Ahora, el nuevo reporte no provee tampoco ninguna indicación que sugiera un origen extraterrestre a estos fenómenos, aunque indica que hay más de dos docenas de casos para los que no se tiene explicación.

En la mayoría de las ocasiones, según el informe, se trata de casos de globos, pájaros y satélites que no fueron identificados adecuadamente, pero también hay algunos difíciles de explicar.

Si bien no es probable que las nuevas revelaciones resuelvan ningún debate sobre la existencia de vida extraterrestre, el informe refleja un mayor interés público en el tema y los esfuerzos del gobierno por proporcionar algunas respuestas.

La publicación se produjo un día después de que los legisladores de la Cámara de Representantes pidieran una mayor transparencia del gobierno durante una audiencia sobre fenómenos anómalos .

Los esfuerzos federales para estudiar e identificar los UAP se han centrado en amenazas potenciales a la seguridad nacional o aérea y no en sus aspectos de ciencia ficción.

El Pentágono reitera que no hay evidencia de que OVNIS tengan un origen

extraterrestre

Los funcionarios de la oficina del Pentágono creada en 2022 para rastrear los UAP, conocida como Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, o AARO en inglés, han dicho que no hay indicios de que ninguno de los casos que investigaron tenga orígenes extraterrestres.

"Es importante subrayar que, hasta la fecha, AARO no ha descubierto evidencia de seres, actividad o tecnología extraterrestres", escribieron los autores del informe.

La revisión del Pentágono consiste en 757 casos de todo el mundo que fueron reportados a las autoridades estadounidenses desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 1 de junio de 2024.

El total incluye 272 incidentes que ocurrieron antes de ese período, pero que no habían sido reportados previamente.

OVNIS de más fácil explicación

La gran mayoría de los incidentes reportados ocurrieron en el espacio aéreo, pero 49 ocurrieron en altitudes estimadas de al menos 62 millas, que ya es considerado como el espacio.

Ninguno ocurrió bajo el agua. Entre los testigos que informaron se encontraban pilotos comerciales y militares, así como observadores en tierra.

Los investigadores encontraron explicaciones para casi 300 de los incidentes. En muchos casos, los objetos desconocidos eran globos, pájaros, aviones, drones o satélites.

Según el informe, el sistema de satélites Starlink de Elon Musk es una fuente de confusión cada vez más común, a medida que la gente cree haber visto un OVNI.

Cientos de otros casos siguen sin explicación, aunque los autores del informe enfatizaron que a menudo se debe a que no hay suficiente información para sacar conclusiones firmes.

Casos de OVNIS sin explicación

Uno de los incidentes sin explicación hasta ahora consistió en el momento en que un avión comercial y un objeto misterioso casi colisionaron frente a la costa de Nueva York.

El piloto reportó que la aeronave casi colisionó con un “objeto cilíndrico” mientras volaba sobre el océano Atlántico.

En otros tres casos, tripulaciones aéreas militares informaron haber sido seguidas por aviones no identificados, aunque los investigadores no pudieron encontrar evidencia que vincule la actividad con una potencia extranjera.

Para los testigos que proporcionaron descripciones visuales, estos comúnmente reportaron luces no identificadas u objetos redondos, esféricos o en forma de orbe.

Qué pasó en la audiencia en el Congreso sobre OVNIS

Durante la audiencia del miércoles sobre los UAP, los legisladores escucharon el testimonio de varios peritos que han estudiado el fenómeno, incluidos dos exmilitares.

La discusión incluyó preguntas fantasiosas sobre inteligencia extraterrestre e investigación militar usando tecnología extraterrestre, así como preocupaciones de que potencias extranjeras puedan estar usando aviones secretos para espiar instalaciones militares estadounidenses.

Los legisladores dijeron que las preguntas sobre los UAP muestran la necesidad de que el gobierno estudie de cerca el tema y comparta esos hallazgos con los estadounidenses.

"Hay algo ahí afuera", dijo el representante republicano Andy Ogles de Tennessee. "La pregunta es: ¿es nuestro, es de alguien más o es de otro mundo?"

Por años, el gobierno estadounidense se han esforzado por encontrar respuestas a los de avistamientos de ovnis, sin haber identificado evidencia de vida extraterrestre hasta ahora.

Un informe gubernamental de 2021 que revisó 144 avistamientos de aviones u otros dispositivos que aparentemente volaban a velocidades o trayectorias misteriosas tampoco encontró vínculos extraterrestres.

Sin embargo, al final aconsejó realizar una mejor recopilación de datos.

El tema recibió nueva atención el verano pasado cuando un oficial de inteligencia retirado de la Fuerza Aérea testificó ante el Congreso que Estados Unidos estaba ocultando un programa antiguo que recupera y aplica ingeniería inversa a objetos voladores no identificados.

El Pentágono lo ha negado y dijo a finales de 2022 que la nueva oficina del Departamento de Defensa creada para rastrear informes de objetos voladores no identificados había recibido "varios cientos" de nuevos informes, pero no había encontrado evidencia de vida extraterrestre.



