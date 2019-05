Iba por su hijo a la guardería, le cayó un panal en la cabeza y la picaron 30 abejas

"Iba camino hacia la casa (donde estaba su niño) y con mi maravillosa suerte, en el segundo que me bajé del auto y pasé debajo (del panal), se cayó en mi cabeza", contó a la cadena fox4. "Sí, se me cayó directo en mi cabeza, escuché como explotó en mi cabeza".

Luego, fue evaluada y decidió que su esposo la llevara a un hospital para verificar que todo estaba bien, pero fue dada de alta y se recupera en casa. "Estoy feliz de que no soy alérgica y me alegra que no le haya pasado a alguien que lo fuera, ni a mi hijo, estoy bien con que me hubiera pasado a mí".