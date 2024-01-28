Esquiadora pasa 15 horas atrapada en una telecabina a temperaturas bajo cero

Video Ola de frío ártico causa al menos 60 muertes en EEUU: algunas de las víctimas fallecieron por hipotermia

Una practicante de snowboard pasó 15 horas atrapada en el interior de una telecabina en medio de temperaturas bajo cero en una estación de esquí de Lago Tahoe, según las autoridades y los medios de comunicación.

Mónica Laso subió a la telecabina sobre las 17.00 horas del jueves en la estación de esquí Heavenly para descender la montaña porque estaba demasiado cansada para practicar snowboarding. Pero la telecabina se detuvo unos minutos después, cuando ella aún estaba en el aire, según declaró al canal de televisión KCRA, que fue el primer medio en dar la noticia.

PUBLICIDAD

Laso gritó pidiendo ayuda, pero nadie en tierra la oyó, de acuerdo con el canal de TV. No llevaba el teléfono celular, así que tampoco pudo llamar para pedir socorro.

“Por mas que gritaba desesperadamente, de hecho hasta perdí la voz, por eso nadie me pudo escuchar” dijo Laso a KCRA en una entrevista en español.

Pasó la noche frotándose las manos y los pies para combatir el frío. La temperatura mínima nocturna fue de 23 grados Fahrenheit, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Denunciaron la desaparición de la esquiadora

Los amigos de Laso denunciaron su desaparición a la policía del condado El Dorado el jueves, pero no la encontraron hasta el viernes por la mañana, cuando la telecabina volvió a ponerse en marcha y el personal se dio cuenta de que ella había pasado la noche allí, según la cadena de televisión.

La estación de esquí, situada en la parte sureste del lago y cerca de la frontera entre California y Nevada, investiga “con la máxima seriedad” cómo quedó atrapada Laso.

“La seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes es nuestra máxima prioridad en Heavenly Mountain Resort”, dijo Tom Fortune, vicepresidente y director de operaciones de la estación, en un comunicado.

La policía del condado no respondió el sábado a una petición de comentarios.

Kim George, jefe de brigada y portavoz del Cuerpo de Bomberos de South Lake Tahoe, dijo a The Associated Press que los agentes de policía contactaron a sus paramédicos alrededor de las 8:30 de la mañana del viernes, después que Laso fuera descubierta.

PUBLICIDAD

Estaba consciente y alerta y se negó a ser trasladada al hospital, dijo George.

En sus 23 años en el Cuerpo de Bomberos, “nunca hemos respondido a algo así”, dijo George. “Tengo mucha curiosidad por conocer lo sucedido”.