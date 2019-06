"Es casi un milagro": extraen con éxito un cuchillo de diez pulgadas clavado en la cabeza de un adolescente

Un caso previo



Tras la intervención, los médicos comprobaron que el chico no sufrió ninguna lesión importante. “No hay lesión en la visión. No hay daño en el movimiento de los ojos. No hay derrames cerebrales. No hay hemorragia cerebral. En realidad, tiene una pequeña incisión cosmética, por así decirlo, del cuchillo en su mejilla derecha. Nunca sabrías que pasó por todo esto", dijo Ebersole a CNN.