Criminalidad y Justicia

Se grabó haciendo como que asfixiaba a su hijo y envió los videos a un conocido: "Me siento feliz, es un subidón de adrenalina"

Emma Rigdon, de 20 años, envió videos a una persona conocida y aseguró en un mensaje que "cuando hago eso, me siento feliz, como si tuviera un subidón de adrenalina". Y añadió: "Me detengo justo antes de que muera. La última vez estaba azul".

Por:
Univision
Video Siempre soñó con cuidar niños, pero terminó en la cárcel acusada del asesinato de un menor

Emma Rigdon, una mujer de Missouri de 20 años, fue arrestada tras filmarse en más de una ocasión abusando de su pequeño hijo, lo cual, según sus propias palabras, le provocaba "un subidón de adrenalina".

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril, cuando Rigdon envió a una persona conocida un video suyo en el que pellizca y golpea la pierna del niño y luego coloca su mano sobre su nariz y boca provocándole "dificultad para respirar y agitar brazos y piernas", según una declaración de causa probable de la policía de St. Louis, citada por People.

"Realmente quiero matarlo, pero no quiero ir a la cárcel. Es desafortunado. Simplemente tendrá que pagar por su existencia", escribió en el mensaje Rigdon, según el documento.

Emma Rigdon, según una imagen del St. Louis City Justice Centre, en donde se encuentra detenida.
Emma Rigdon, según una imagen del St. Louis City Justice Centre, en donde se encuentra detenida.
Imagen St. Louis City Justice Centre website


De acuerdo con la declaración, la mujer envió ese video a una persona conocida, sin detallar qué relación tenía con esa persona. La revista People habla del niño como el hijo de Rigdon, aunque el documento tampoco especifica la relación entre el menor y la mujer.

Tras enviar el primer video, Rigdon habría enviado un segundo, en el cual se le podía ver con una manta y su mano sobre la boca del pequeño, provocando que el niño llorara e intentara deshacerse de la manta.

"No lo sé, cuando hago eso, me siento feliz, como si tuviera un subidón de adrenalina", escribió la mujer en el mensaje de texto. "Me detengo justo antes de que muera. La última vez estaba azul", escribió, según la declaración.

La mujer está acusada de dos cargos de abuso y negligencia infantil. Permanece detenida sin fianza en el St. Louis Justice City Centre y su próxima audiencia en corte está planificada para el 24 de abril.

