Carlo Acutis: 3 datos curiosos del "milagroso influencer de Dios” que será el primer santo millenial de los católicos

Video ¿Quién es Carlo Acutis, el primer millennial que se convertirá en santo de la Iglesia Católica?

La próxima canonización de Carlo Acutis, un adolescente llamado el “influencer de Dios”, a quien se le atribuyen al menos dos milagros que la Iglesia católica oficialmente reconoció, ha despertado la curiosidad de los cibernautas sobre el joven.

La atención se ha centrado en Acutis, fallecido de leucemia a los 15 años en 2006, luego de que el papa Francisco allanó el camino para convertirlo en santo tras darle reconocimiento oficial a una supuesta segunda intercesión milagrosa.

Aquí están cinco datos curiosos sobre el “ciberapóstol” cuya historia ha causado revuelo, ya que será el primer millenial en ser declarado santo:

1. De jugar PlayStation a la santidad:

¿quién era Carlo Acutis?

Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. Posteriormente, la familia se mudó a Milán, cuando él era un niño. Desde pequeño mostró un interés especial en las computadoras.

A raíz de este interés, Acutis desarrolló habilidades tecnológicas como la programación de sitios web. De acuerdo con la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa), el joven amaba el fútbol y jugar con videojuegos, como el PlayStation.

Desde temprana edad Acutis también había sorprendido a sus padres no practicantes por la devoción que tuvo hacia los asuntos de la fe.

Su madre, Antonia Salzano, ha declarado que desde los 3 años pedía visitar iglesias en Milán. A los 7 años pidió recibir el sacramento de la Comunión.

La madre del adolescente también ha dicho que él siempre supo que se convertiría en santo.

El apodo de “influencer de Dios” proviene de la actividad de Acutis como programador de sitios web y a la creación en particular de una página de internet en la cual el adolescente buscaba difundir milagros eucarísticos.

También diseñó los sitios web de su parroquia y de su escuela. Al beatificarlo en el 2020, el papa reconoció las habilidades tecnológicas de Acutis y el hecho de que las utilizó para promover su fe.

2. ¿Qué milagros se le atribuyen?

El primer milagro atribuido a Acutis consistió en la supuesta curación de un niño brasileño de 7 años con un raro trastorno congénito en el páncreas.

El Vaticano dice que la curación ocurrió luego de que el menor entró en contacto con un trozo de una de las camisetas de Acutis.

Acutis fue beatificado en el 2020 después de que el papa Francisco reconoció oficialmente la supuesta intercesión milagrosa en el caso del menor brasileño.

El segundo hecho milagroso atribuido al llamado “influencer de Dios” fue la supuesta curación de una joven costarricense de 21 años llamada Valeria Valverde, que había sufrido un traumatismo craneoencefálico tras caer de su bicicleta en Florencia, Italia, en el 2022.

De acuerdo con Vatican News, medio vinculado a la Iglesia católica, el milagro ocurrió en julio de 2022 luego de que la madre de la joven rezó a Acutis y le dejó una carta pidiendo por la salud de su hija.

Según ese medio, el hospital le informó a la madre que la joven había comenzado a respirar por sí misma y posteriormente empezó a recuperar la movilidad y el habla.

El reconocimiento oficial por parte del papa de este milagro fue el que abrió el camino para la canonización del adolescente.

Tras el reconocimiento oficial del segundo milagro atribuido al adolescente, la Iglesia no ha difundido información precisa sobre el proceso que se seguirá para convertirlo en santo.

De acuerdo con medios especializados, una vez que el papa ha hecho el reconocimiento oficial del segundo hecho milagroso, el sumo pontífice debe convocar a los cardenales de la Iglesia para lograr el consenso sobre la santidad del joven.

Después de esto se debe decidir la fecha de la canonización.

3.Su cuerpo no estaba realmente "incorrupto" en la tumba

Tras la noticia de que Acutis está en camino a ser convertido en santo, en internet han circulado imágenes del cuerpo de Acutis expuesto en una tumba con un lado de cristal en la Iglesia de Santa María la Mayor, en Asís. Ahí yace ataviado con jeans y sudadera.

Los usuarios de internet han comentado sobre la condición del cuerpo, que aparenta estar casi intacto o “incorrupto”. Pero no es verdad que el cuerpo del adolescente haya estado “incorrupto” tras su exhumación, realizada el 23 de enero de 2019, para ser beatificado.

Acutis había sido enterrado en Asís a petición propia por su admiración hacia San Francisco de Asís, por su dedicación a los más desfavorecidos.

Pero su cuerpo no estaba "incorrupto", sino que recibió trabajos de conservación tras ser exhumado.

En declaraciones hechas en el 2020, el obispo de la diócesis de Asís, Domenico Sorrentino, dijo que al exhumar el cuerpo de Acutis, este fue encontrado “en el normal estado de transformación propio de la condición post mortem".

"No siendo, sin embargo, muchos años desde la sepultura, el cuerpo, si bien transformado, pero con varias partes todavía en su conexión anatómica, fue tratado con aquellas técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos”.

