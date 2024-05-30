Encuentran el cuerpo de una mujer de 60 años en la boca de un caimán en Texas

Video Capturan y matan a un caimán de casi 14 pies que tenía un cuerpo humano en su interior

Autoridades de Texas trataban de identificar este jueves los restos de una persona de unos 60 años, que fue hallada en la boca de un caimán.

La policía de Houston buscaba en el área a una mujer desaparecida cuando encontraron el cuerpo en las fauces del animal el miércoles.

Hasta el jueves, las autoridades no habían informado si se trataba de la persona reportada como desaparecida.

No obstante, indicaron que, al parecer, se trataba de una mujer de unos 60 años.

Las autoridades investigan también si el caimán mató a la víctima o si agarró sus restos cuando ya estaba muerta.

Según informó la policía, un agente disparó al caimán y luego un buzo recuperó el cuerpo del animal de un lago.

La televisora local de Univision en Houston reportó que la búsqueda se inició luego de que el esposo de una mujer llamó al 911 para reportar su desaparición.

La esposa había salido a caminar alrededor de las 7:30 pm del lunes y nunca regresó.

Meses antes, otro un caimán de nueve pies mató a una mujer de 85 años en Fort Pierce, Florida, mientras paseaba a su perro.



