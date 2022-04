Nace ViX, el mayor servicio de streaming en español: disponible desde hoy en EEUU y Latinoamérica

En Estados Unidos

Casi 1,000 partidos gratuitos en vivo y acceso a más de 500 partidos de las más destacadas ligas de Sudamérica, entre ellas el Campeonato Brasilero, la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, la Primera División de Colombia y la Liga 1 de Perú, por un tiempo limitado. Cobertura exclusiva de más de 75 partidos de la Liga de Expansión de México y la Liga Femenil MX.

Además, contará con un acceso premium a partidos selectos de UEFA Champions League, la Liga MX y la Selección Nacional Femenil de Estados Unidos



En México

ViX será el destino digital de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y contará con la transmisión en vivo en “Zona TUDN” del sorteo del 1 de abril, con Adriana Monsalve, Andrés Vaca, Hristo Stoichkov, Julio Ibáñez, Paco Villa, Rafa Márquez, Toño de Valdés y Javier Zanetti en vivo desde Doha.

La audiencia tendrá la transmisión simultánea en vivo de al menos 30 partidos, contenido exclusivo y análisis exhaustivo por parte de nuestro equipo de expertos en el canal “Zona TUDN”.

Asimismo, estarán disponibles exclusivos partidos de la Liga de Expansión de México y Liga Femenil MX.

Música

“Uforia con Bad Bunny: el evento que revolucionó la música en el 2020”. Este especial, que se estrena hoy 31 de marzo, lleva a los televidentes detrás del escenario de un evento musical en vivo de Uforia con Bad Bunny ocurrido el 20 de septiembre de 2020 en la ciudad de Nueva York. En el peor momento de la pandemia, este evento épico llevó al escenario a uno de los más grandes artistas del planeta de una manera sin precedente, tras superar los muchos desafíos de llevar un concierto en vivo a los hogares de los fans de la música en NYC y todo el mundo.

Este especial cuenta la historia de cómo Uforia logró guardar el mayor secreto de todos los tiempos y ofreció a más de 10 millones de fans una experiencia inolvidable que repercutió en todo el mundo. Con la ayuda de la ciudad de Nueva York, su departamento de policía y Harlem Hospital, además del ingenio de innumerables personas creativas, Uforia diseñó y construyó un escenario sobre un camión especialmente adaptado y recorrió las calles del Bronx y Spanish Harlem para ofrecer un espectáculo musical en vivo, algo que nunca se había intentado. Ahora, por primera vez, ViX deja ver el enorme esfuerzo que fue necesario para montar este evento.

Entretenimiento

“Detrás de cámaras”. Este show lleva a los televidentes detrás de cámaras de los más exitosos reality shows de TelevisaUnivision. La primera edición de “Detrás de cámaras” ofrece un vistazo directo de los momentos íntimos que la audiencia no llega a ver durante la producción de “Tu cara me suena”. Con tomas detrás de cámaras, entrevistas a los participantes, confesiones, grabaciones exclusivas y otros momentos nunca vistos del show, “Detrás de cámaras” es conducido por Rafael Araneda y se transmite después de cada episodio de “Tu cara me suena”, los domingos a las 10 p.m. Este de Estados Unidos.

“Lo más ViXto”. Conducido por Jomari Goyso de “Despierta América” y Sirey Morán, ganadora de “Nuestra belleza latina” de 2021, este magacín es la fuente más informada sobre lo que se debe ver en ViX. Durante cada episodio, los usuarios conocerán más detalles sobre los nuevos programas y contenido que se ofrecerá en ViX, y ven avances de populares series, películas, telenovelas y especiales en el servicio.

ViX está disponible desde este jueves en Estados Unidos, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.