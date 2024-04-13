6 personas mueren apuñaladas en un mall de Sídney; el atacante fue abatido a tiros

Video Menor amenazaba con hacerse daño con un cuchillo y acabó baleado por los oficiales que iban a detenerlo

Un hombre mató a puñaladas a seis personas en un concurrido centro comercial de Sídney, Australia, este sábado. En el ataque resultaron heridas ocho personas, entre ellas un bebé de nueve meses. La policía dijo que el atacante fue abatido.

La policía de Nueva Gales del Sur dijo que creía que un hombre de 40 años era responsable del ataque del sábado por la tarde en el centro comercial Westfield en Bondi Junction, en los suburbios del este de la ciudad y no lejos de la mundialmente famosa Bondi Beach.

Las autoridades han dicho que será identificado hasta que se haya realizado una identificación formal, pero que no estaban tratando el ataque como relacionado con el terrorismo.

Seis de las víctimas (cinco mujeres y un hombre) y el sospechoso murieron. La comisionada Karen Webb dijo que los ocho heridos estaban siendo tratados en hospitales. El bebé estaba en cirugía, pero era demasiado pronto para saber su condición, dijo.

Una mujer llora al salir del centro comercial Westfield Bondi Junction después de los apuñalamientos ocurridos este 13 de abril. Imagen DAVID GRAY/AFP via Getty Images



"Confiamos en que no existe ningún riesgo de continuos ataques", dijo Webb en una sesión informativa con la prensa.

Cooke dijo que la inspectora de policía, de alto rango, estaba sola cuando confrontó al sospechoso y se enfrentó a él poco después de su llegada a la escena, "salvando la vida de varias personas". "Mostró un enorme coraje y valentía", dijo Webb.

Un popular centro comercial

El ataque al centro comercial, uno de los más concurridos del país y que era un centro de actividad en una tarde de otoño particularmente cálida, comenzó alrededor de las 15:10 horas. y rápidamente llamaron a la policía.

Paramédicos atendían a los pacientes en el lugar.

Roi Huberman, un hombre que estaba en la escena, dijo a la cadena ABC TV de Australia que se refugió en una tienda durante el incidente.

“De repente escuchamos un disparo y no supimos qué hacer. Luego, la persona de la tienda nos llevó a la parte de atrás, donde se podía cerrar con llave, cerró la tienda y luego nos dejó pasar por la parte de atrás y salimos”.

