Cambiar Ciudad
Mundo

6 personas mueren apuñaladas en un mall de Sídney; el atacante fue abatido a tiros

Un hombre mató a seis personas a puñaladas en un concurrido centro comercial en las afueras de Sídney, Australia. Ocho personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de nueve meses. La policía dice que el sospechoso fue abatido a tiros.

Por:
Univision
Video Menor amenazaba con hacerse daño con un cuchillo y acabó baleado por los oficiales que iban a detenerlo

Un hombre mató a puñaladas a seis personas en un concurrido centro comercial de Sídney, Australia, este sábado. En el ataque resultaron heridas ocho personas, entre ellas un bebé de nueve meses. La policía dijo que el atacante fue abatido.

La policía de Nueva Gales del Sur dijo que creía que un hombre de 40 años era responsable del ataque del sábado por la tarde en el centro comercial Westfield en Bondi Junction, en los suburbios del este de la ciudad y no lejos de la mundialmente famosa Bondi Beach.

PUBLICIDAD

Las autoridades han dicho que será identificado hasta que se haya realizado una identificación formal, pero que no estaban tratando el ataque como relacionado con el terrorismo.

Seis de las víctimas (cinco mujeres y un hombre) y el sospechoso murieron. La comisionada Karen Webb dijo que los ocho heridos estaban siendo tratados en hospitales. El bebé estaba en cirugía, pero era demasiado pronto para saber su condición, dijo.

Una mujer llora al salir del centro comercial Westfield Bondi Junction después de los apuñalamientos ocurridos este 13 de abril.
Una mujer llora al salir del centro comercial Westfield Bondi Junction después de los apuñalamientos ocurridos este 13 de abril.
Imagen DAVID GRAY/AFP via Getty Images

Más sobre Mundo

Le preguntan a Trump si apuró el pacto con la UE para calmar el tema Epstein: "Tienes que estar bromeando"
0:42

Le preguntan a Trump si apuró el pacto con la UE para calmar el tema Epstein: "Tienes que estar bromeando"

Sucesos
Las mejores imágenes que dejó la ‘luna de fresa’ en el cielo nocturno
0:49

Las mejores imágenes que dejó la ‘luna de fresa’ en el cielo nocturno

Sucesos
La increíble fuga de ‘El Pastilla’, el sicario que escapó de una cárcel tras mezclarse entre familiares que lo visitaron por Navidad
2 mins

La increíble fuga de ‘El Pastilla’, el sicario que escapó de una cárcel tras mezclarse entre familiares que lo visitaron por Navidad

Sucesos
El niño que despertó del coma y el anciano que heredó $4 millones a sus vecinos: las historias que nos alegraron el 2023
2 mins

El niño que despertó del coma y el anciano que heredó $4 millones a sus vecinos: las historias que nos alegraron el 2023

Sucesos
El aterrador momento en que decenas de personas quedan colgadas boca abajo en una montaña rusa
0:22

El aterrador momento en que decenas de personas quedan colgadas boca abajo en una montaña rusa

Sucesos
Así se vio el eclipse “anillo de fuego” en Estados Unidos
0:50

Así se vio el eclipse “anillo de fuego” en Estados Unidos

Sucesos
Explosiones en Gaza: así se ve la ciudad luego de que Israel ordenara su evacuación masiva
0:47

Explosiones en Gaza: así se ve la ciudad luego de que Israel ordenara su evacuación masiva

Sucesos
Pedirán pena de muerte: nuevas revelaciones del cruento asesinato del cirujano colombiano en Tailandia
1:19

Pedirán pena de muerte: nuevas revelaciones del cruento asesinato del cirujano colombiano en Tailandia

Sucesos
Sacrifican a 43 ballenas en Australia: estas son las razones por las que un grupo de expertos decidió hacerlo
1:19

Sacrifican a 43 ballenas en Australia: estas son las razones por las que un grupo de expertos decidió hacerlo

Sucesos
Más de 80 muertos tras una estampida humana en un evento benéfico por Ramadán
3 mins

Más de 80 muertos tras una estampida humana en un evento benéfico por Ramadán

Sucesos


"Confiamos en que no existe ningún riesgo de continuos ataques", dijo Webb en una sesión informativa con la prensa.

Cooke dijo que la inspectora de policía, de alto rango, estaba sola cuando confrontó al sospechoso y se enfrentó a él poco después de su llegada a la escena, "salvando la vida de varias personas". "Mostró un enorme coraje y valentía", dijo Webb.

Un popular centro comercial

El ataque al centro comercial, uno de los más concurridos del país y que era un centro de actividad en una tarde de otoño particularmente cálida, comenzó alrededor de las 15:10 horas. y rápidamente llamaron a la policía.

Paramédicos atendían a los pacientes en el lugar.

Roi Huberman, un hombre que estaba en la escena, dijo a la cadena ABC TV de Australia que se refugió en una tienda durante el incidente.

“De repente escuchamos un disparo y no supimos qué hacer. Luego, la persona de la tienda nos llevó a la parte de atrás, donde se podía cerrar con llave, cerró la tienda y luego nos dejó pasar por la parte de atrás y salimos”.

Mira también:

Video Cronología del caso ‘Manny’ Espinoza, el estudiante de medicina que apuñaló a su madre en Florida
Relacionados:
MundoAtaquesMuertesApuñalamientos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD