'The New York Times' se disculpa por usar (sin saber) una palabra racista e insultante para mexicanos en un crucigrama

El editor de crucigramas del diario The New York Times publicó una disculpa esta semana luego de que el periódico incluyera la palabra el 'beaner' (frijolero, en español) como respuesta a una de las pistas del juego.

En el juego del crucigrama del año nuevo del diario neoyorquino daba como pista "Pitch to the head, informally", ("Lanzar a la cabeza" en español).

"Lo siento mucho por la distracción de BEANER (2D) en el acertijo de hoy. Ni (el autor) Joel ni yo habíamos escuchado antes el insulto, y no conozco a nadie que lo use. Tal vez vivamos en círculos enrarecidos", escribió el editor Will Shortz.

Shortz, por su parte, es editor de crucigramas del periódico neoyorquino desde 1993. Un portavoz del diario dijo a The Wrap que la entrada en cuestión "simplemente no era aceptable en The New York Times Crossword y nos disculpamos por incluirlo".