Retratos de una nueva oportunidad: Roberto Luca

En agosto de 2017, al salir de prisión empezó una nueva vida para Roberto Luca, quien creció en un barrio en Los Ángeles, California, en el que las pandillas y la droga marcaban el camino de algunos jóvenes. Desde que salió se ha preparado para ser tutor y trabajar en organizaciones que permiten que otros, como él, aprendan oficios, compren una casa, estudien y resuelvan sus conflictos psicológicos, al salir del encierro. Durante la pandemia del covid-19 en 2020, él ofreció sus herramientas sobre cómo lidiar con el encierro —incluso para quienes están en confinamiento solitario—, se casó y adquirió una hipoteca para comprar la casa de sus padres. Comenta que se mantiene sano corriendo de 3 a 5 millas un día sí y un día no. “Estoy enfocado en mis objetivos, mi crecimiento, mi familia y en ayudar a otros”. Dice pensar con frecuencia en sus víctimas, porque “es muy fuerte esa emoción y me da energía para hacer las cosas correctas”.