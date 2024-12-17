Retratos de una nueva oportunidad: Regina

Salió de Cuba con sus padres y hermanos cuando tenía tres años, y vivió en México un tiempo antes de que la trajeran a Estados Unidos. Entró y salió de prisión varias veces. La última, le dieron una condena de 54 años. Comenta que “la fecha posible de salida era como en 2047”, pero luego de apelar, le redujeron la pena a 25 años. Durante su tiempo en prisión perdió todos sus documentos. “Yo tenía ID, pero como pasaron tantos años, eso lo destruyeron en el storage. La licencia que tenía en el 91 ya no existe” comenta. “¿Quién va a pagar un storage de 100 dólares por 25 años?”. Al salir en libertad en 2019, a “sus 70 años”, se mudó a una residencia transicional de la organización A New Way of Life. Un abogado la estaba ayudando a regularizar su situación migratoria. Reconoce cómo muchas cosas habían cambiado: su mamá falleció mientras estuvo encerrada y ahora se encontraba con teléfonos celulares con cámara, semáforos con botones y dispensadores automáticos de papel en los baños públicos. “Mi situación de no tener dinero, no tener nada, no poder trabajar, es lo que me ocupa más la mente”.