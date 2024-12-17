Retratos de una nueva oportunidad: Miguel Quinteros
Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.
“Alguien me dijo: ‘Sabes que tú puedes cambiar tu vida, pero tienes que abrir los ojos, tienes que querer’. Y desde ahí empecé a pensar que sí se podía”.
Miguel Quinteros creció en un ambiente rodeado de pandillas y drogas en el sur de Los Ángeles. Tuvo problemas de adicción. “Todo lo que hice fue mi culpa. Yo pude tomar mejores decisiones, pero quise seguirle la corriente a mis amigos”, reflexiona. Durante los 18 años que estuvo en prisión recibió el apoyo de diferentes organizaciones. Dice que ver el ejemplo de otros que habían cambiado le abrió los ojos. “Yo cambié mi vida de adentro para poder ser una mejor persona acá afuera”, confiesa. Al salir, lo esperaban su esposa, sus dos hijas y la promesa de una nueva vida. Encontrar trabajo fue arduo porque sus antecedentes penales eran un obstáculo. Ahora acompaña a otras personas a reinsertarse en la vida laboral como especialista de empleo en la organización Friends Outside e inspira a otros a seguir adelante. “Les digo que uno tiene que tener paciencia” porque, según señala, la frustración los puede llevar a querer hacer algo ilegal. “Les digo que tengan una meta a corto plazo, otra a largo plazo y metas intermedias, para que así sientan orgullo de ir alcanzando cada meta”, señala.
* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.
