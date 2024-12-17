Retratos de una nueva oportunidad: Miguel Quinteros

Miguel Quinteros creció en un ambiente rodeado de pandillas y drogas en el sur de Los Ángeles. Tuvo problemas de adicción. “Todo lo que hice fue mi culpa. Yo pude tomar mejores decisiones, pero quise seguirle la corriente a mis amigos”, reflexiona. Durante los 18 años que estuvo en prisión recibió el apoyo de diferentes organizaciones. Dice que ver el ejemplo de otros que habían cambiado le abrió los ojos. “Yo cambié mi vida de adentro para poder ser una mejor persona acá afuera”, confiesa. Al salir, lo esperaban su esposa, sus dos hijas y la promesa de una nueva vida. Encontrar trabajo fue arduo porque sus antecedentes penales eran un obstáculo. Ahora acompaña a otras personas a reinsertarse en la vida laboral como especialista de empleo en la organización Friends Outside e inspira a otros a seguir adelante. “Les digo que uno tiene que tener paciencia” porque, según señala, la frustración los puede llevar a querer hacer algo ilegal. “Les digo que tengan una meta a corto plazo, otra a largo plazo y metas intermedias, para que así sientan orgullo de ir alcanzando cada meta”, señala.