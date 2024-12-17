Retratos de una nueva oportunidad: María Casillas

Nació en Jalisco, México, y emigró al Valle Central de California con su familia, donde creció en una pequeña comunidad de trabajadores agrícolas. A pesar de haber estado sólo seis meses en prisión, tuvo muchas dificultades para reintegrarse a la sociedad y conseguir trabajo por tener antecedentes penales. Desde su salida se ha dedicado al activismo con la organización Initiate Justice, buscando lograr cambios en la legislación sobre el trato que se da a las personas en las prisiones, promoviendo políticas y programas alternativos al encarcelamiento. También organiza recaudaciones de juguetes en Navidad y distribuciones de comida por el Día de Acción de Gracias para quienes tienen familiares en prisión, además de apoyarlos con los retos emocionales o prácticos a los que pueden enfrentarse. Recientemente fundó la organización Pride In Truth, cuya misión es “fortalecer y sanar nuestras comunidades de manera significativa, ofreciendo una mano amiga y un corazón compasivo”. Es madre y su esposo está en prisión. Es una defensora de la idea de que todos podemos cambiar. “Todos importamos. Somos seres humanos y merecemos ser tratados como tales”, dice.