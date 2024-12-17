Cambiar Ciudad
Retratos de una nueva oportunidad

Retratos de una nueva oportunidad: José Sandoval

Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.

Univision picture
Por:Univision
José Sandoval.
José Sandoval.
Imagen David Maris.

“Cargo la responsabilidad de vivir una vida honrada en honor a las víctimas que causé”.

PUBLICIDAD

Para José Sandoval, su cumpleaños es una fecha dolorosa. Cada 27 de septiembre, recuerda el suceso por el que lo sentenciaron 30 años: un tiroteo en el que murió un joven de 17 años, en 1993. Él sabe que mientras una madre celebra su vida, hay otra que llora a su hijo. Entró a prisión en 1995 y estaba convencido de que estaría ahí toda la vida. “Mientras me hacía mayor me fui dando cuenta de todo lo negativo que había causado, escuchaba a las víctimas, oía a madres hablar del dolor, de lo que han vivido teniendo hijos que han sido asesinados. Eso me dio una perspectiva diferente del daño que causé y me impulsó a cambiar”. En 2008 fue testigo de algo que le parecía imposible: su vecino, quien había sido sentenciado de por vida, salió en libertad. Entonces siguió su ejemplo: se involucró en grupos en la iglesia, empezó a ayudar a los demás. Dice que comenzó a demostrar los cambios luego de 19 años de sentencia y salió libre seis años después. “Yo demostré cómo había cambiado y me dieron una segunda oportunidad”, comentó. Ahora trabaja como director de programas de empleos en la organización Friends Outside, que ayuda a personas como él a reinsertarse a la sociedad. “No tengo quejas de nada. La libertad es todo. Veo los edificios, la gente, (...) pienso en las restricciones que pasé y entonces hasta el tráfico se me hace maravilloso”.

* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.

PUBLICIDAD

Ir a la página de inicio del libro Retratos de una nueva oportunidad.

Relacionados:
Retratos de una nueva oportunidadSegunda oportunidadprisionesLatinosRehabilitaciónPresos Derechos humanos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD