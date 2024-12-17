Retratos de una nueva oportunidad: José Sandoval

Para José Sandoval, su cumpleaños es una fecha dolorosa. Cada 27 de septiembre, recuerda el suceso por el que lo sentenciaron 30 años: un tiroteo en el que murió un joven de 17 años, en 1993. Él sabe que mientras una madre celebra su vida, hay otra que llora a su hijo. Entró a prisión en 1995 y estaba convencido de que estaría ahí toda la vida. “Mientras me hacía mayor me fui dando cuenta de todo lo negativo que había causado, escuchaba a las víctimas, oía a madres hablar del dolor, de lo que han vivido teniendo hijos que han sido asesinados. Eso me dio una perspectiva diferente del daño que causé y me impulsó a cambiar”. En 2008 fue testigo de algo que le parecía imposible: su vecino, quien había sido sentenciado de por vida, salió en libertad. Entonces siguió su ejemplo: se involucró en grupos en la iglesia, empezó a ayudar a los demás. Dice que comenzó a demostrar los cambios luego de 19 años de sentencia y salió libre seis años después. “Yo demostré cómo había cambiado y me dieron una segunda oportunidad”, comentó. Ahora trabaja como director de programas de empleos en la organización Friends Outside, que ayuda a personas como él a reinsertarse a la sociedad. “No tengo quejas de nada. La libertad es todo. Veo los edificios, la gente, (...) pienso en las restricciones que pasé y entonces hasta el tráfico se me hace maravilloso”.