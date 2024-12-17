Retratos de una nueva oportunidad: Christopher Salazar
Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.
“Estábamos atrapados por la maldad y pensábamos que teníamos que seguir sus pasos por miedo y por la influencia de otros. Empecé a tener valor, a querer hacer las cosas bien. Ya no me importaba lo que pensara nadie”.
Christopher Salazar entró al mundo de las pandillas después de que uno de los líderes lo defendiera de un bully al salir de clases. Viendo que lo aceptaban, se fue involucrando cada vez más. A los 18 años lo arrestaron por primera vez y estuvo 15 años en prisión. Adentro se concentró en el deporte. Aunque quería cambiar no se sentía preparado. “Por sobrevivir te vas con la corriente, porque si no, te pueden pasar cosas malas, entonces uno sigue por miedo”. La influencia de un amigo le abrió los ojos y le mostró que podía tener una vida más espiritual. Empezó a participar en el programa Inside Circle. “El día que salí, mi novia fue a recogerme y fuimos a una playa. Yo corrí y caí de rodillas. Sentía a Dios. Pedí perdón una vez más a mi víctima”. Después de salir de la prisión, comenzó a trabajar en una empresa que distribuye yerba mate. Su próxima meta es ser entrenador deportivo de niños.
* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.
