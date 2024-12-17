Retratos de una nueva oportunidad: Christopher Salazar

Christopher Salazar entró al mundo de las pandillas después de que uno de los líderes lo defendiera de un bully al salir de clases. Viendo que lo aceptaban, se fue involucrando cada vez más. A los 18 años lo arrestaron por primera vez y estuvo 15 años en prisión. Adentro se concentró en el deporte. Aunque quería cambiar no se sentía preparado. “Por sobrevivir te vas con la corriente, porque si no, te pueden pasar cosas malas, entonces uno sigue por miedo”. La influencia de un amigo le abrió los ojos y le mostró que podía tener una vida más espiritual. Empezó a participar en el programa Inside Circle. “El día que salí, mi novia fue a recogerme y fuimos a una playa. Yo corrí y caí de rodillas. Sentía a Dios. Pedí perdón una vez más a mi víctima”. Después de salir de la prisión, comenzó a trabajar en una empresa que distribuye yerba mate. Su próxima meta es ser entrenador deportivo de niños.