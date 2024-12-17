Retratos de una nueva oportunidad: Ángel Sánchez

Creció en un vecindario desfavorecido de Miami, rodeado de armas, drogas y violencia. A los ocho años le pusieron esposas por primera vez y desde los 13 inició un camino tras las rejas con varias reincidencias. A los 15 años lo condenaron a 30 años de prisión, donde estudió y se convirtió en asistente legal. Al conocer las leyes, comenta que detectó un error en su sentencia y logró que su condena se redujera a 12 años. Se propuso además continuar con los estudios: “Le envié una carta al Valencia College en Orlando y me respondieron invitándome a que los visitara cuando saliera. Eso me sorprendió, porque mi experiencia era que el mundo malo me recibía, pero que el mundo bueno no quería nada conmigo”. Cuenta que se graduó como el mejor de su clase, con dos títulos. Fue becado y continuó estudios en la Universidad de Florida Central (UCF) y luego, en 2017, en la escuela de Leyes de la Universidad de Miami, donde se graduó a los 37 años. “Los obstáculos se pueden convertir en oportunidades, esa es la mentalidad que debemos tener”.