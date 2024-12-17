Retratos de una nueva oportunidad: Adrián Vázquez

Adrián Vázquez estuvo 20 años preso. Nació y creció en el sureste de Los Ángeles, con su familia de Jalisco, México. Tenía 19 años y estudiaba en la universidad cuando fue arrestado y sentenciado a prisión. Desde que salió en libertad, pudo reintegrarse a la sociedad y encontrar trabajo gracias al apoyo de su familia y de su comunidad, aunque ha batallado con la depresión y el estrés postraumático. Consiguió su licenciatura en 2018, está estudiando para ser abogado y trabaja en la organización California Community Foundation donde se dedica a evitar que otros jóvenes cometan actos delictivos como lo hizo él. Cuenta que una de las cosas que más le costó cuando salió de prisión fue adaptarse a la modernidad. “Para mí todo ese cambio fue bastante difícil al principio, hasta que me involucré en programas que ayudan a los presos a usar la tecnología”.