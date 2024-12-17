Cambiar Ciudad
Retratos de una nueva oportunidad

Retratos de una nueva oportunidad: Adrián Vázquez

Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.

“A veces me veo a mí mismo en la frustración de los jóvenes que crecen en áreas marginales sin muchas oportunidades”.

Adrián Vázquez estuvo 20 años preso. Nació y creció en el sureste de Los Ángeles, con su familia de Jalisco, México. Tenía 19 años y estudiaba en la universidad cuando fue arrestado y sentenciado a prisión. Desde que salió en libertad, pudo reintegrarse a la sociedad y encontrar trabajo gracias al apoyo de su familia y de su comunidad, aunque ha batallado con la depresión y el estrés postraumático. Consiguió su licenciatura en 2018, está estudiando para ser abogado y trabaja en la organización California Community Foundation donde se dedica a evitar que otros jóvenes cometan actos delictivos como lo hizo él. Cuenta que una de las cosas que más le costó cuando salió de prisión fue adaptarse a la modernidad. “Para mí todo ese cambio fue bastante difícil al principio, hasta que me involucré en programas que ayudan a los presos a usar la tecnología”.

* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.


