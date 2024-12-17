Cambiar Ciudad
Retratos de una nueva oportunidad

Retratos de una nueva oportunidad: Zachary Manuz

Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.

Univision picture
Por:Univision
Zachary Manuz: “Ahora puedo ayudar a las generaciones más jóvenes”. <br>
Zachary Manuz: “Ahora puedo ayudar a las generaciones más jóvenes”. <br>
Imagen David Maris

“Me mostraron que mi opinión y mi experiencia importan. Yo ahora puedo ayudar a las generaciones más jóvenes”.

PUBLICIDAD

Las dos primeras veces que Zachary Manuz salió de prisión volvió a reincidir. Afirma que sucedió porque nunca recibió ayuda que le permitiera abordar sus problemas a fondo. Fue liberado por tercera vez en septiembre de 2019, pero esa vez, asumió su regreso a la sociedad con seguridad y optimismo. Manuz estuvo en prisión tres veces por casi 10 años, entre los 18 y 28 años de edad. Dice que el programa Inside-Out de la Universidad de Arizona (ASU) fue determinante para que pudiera cambiar la percepción de sí mismo. “Nos enseñaron sobre el impacto del crimen (...). Cuando escuchas a una madre discutiendo cuán profundamente se vio afectada porque su ser querido fue asesinado o cómo el uso de drogas se llevó a alguien, te hace pensar mucho más en las consecuencias de tu comportamiento”. El curso le dio más seguridad sobre sus capacidades y la posibilidad de influir en su entorno. “Estábamos demostrando que no éramos animales. Estas clases me ayudaron a cambiar mi manera de pensar (...). Nos enseñó que tener poder y autonomía sobre nuestras vidas puede hacerlas más gratificantes. Como si tuviéramos un propósito. Eso es esencialmente lo que la clase nos dio: un propósito”.

* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.

Ir a la página de inicio del libro Retratos de una nueva oportunidad.

Relacionados:
Retratos de una nueva oportunidadSegunda oportunidadprisionesPresos LatinosRehabilitaciónDerechos humanos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD