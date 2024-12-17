Retratos de una nueva oportunidad: Zachary Manuz

Las dos primeras veces que Zachary Manuz salió de prisión volvió a reincidir. Afirma que sucedió porque nunca recibió ayuda que le permitiera abordar sus problemas a fondo. Fue liberado por tercera vez en septiembre de 2019, pero esa vez, asumió su regreso a la sociedad con seguridad y optimismo. Manuz estuvo en prisión tres veces por casi 10 años, entre los 18 y 28 años de edad. Dice que el programa Inside-Out de la Universidad de Arizona (ASU) fue determinante para que pudiera cambiar la percepción de sí mismo. “Nos enseñaron sobre el impacto del crimen (...). Cuando escuchas a una madre discutiendo cuán profundamente se vio afectada porque su ser querido fue asesinado o cómo el uso de drogas se llevó a alguien, te hace pensar mucho más en las consecuencias de tu comportamiento”. El curso le dio más seguridad sobre sus capacidades y la posibilidad de influir en su entorno. “Estábamos demostrando que no éramos animales. Estas clases me ayudaron a cambiar mi manera de pensar (...). Nos enseñó que tener poder y autonomía sobre nuestras vidas puede hacerlas más gratificantes. Como si tuviéramos un propósito. Eso es esencialmente lo que la clase nos dio: un propósito”.