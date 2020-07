Varados en EEUU por el coronavirus: la historia de miles de peruanos que no han podido regresar a su país

Jessica Freundt estuvo hospitalizada con oxígeno por el coronavirus tras quedarse varada en Estados Unidos durante más de cuatro meses. El virus la ha dejado con insuficiencia respiratoria y está rogando en las redes sociales que alguien que viaje de Perú a Florida le traiga medicamentos para prediabetes que necesita tomar.

José Muñoz Ramírez llegó en marzo a Estados Unidos a una convención en Los Ángeles sin imaginarse que se quedaría varado más de cuatro meses en este país, que el nuevo virus lo postraría en cama, se quedaría sin dinero y tendría que sobrevivir de la caridad de amigos en Florida mientras espera ansiosamente poder regresar a casa.

Freundt y Muñoz Ramírez son algunos de alrededor de 2,600 peruanos que llevan más de cuatro meses varados en Estados Unidos debido al coronavirus, dijeron las autoridades peruanas en Perú y en EEUU a Univision Noticias.

Al menos cuatro peruanos han muerto en tránsito en las jurisdicciones de los consulados de Miami, Los Ángeles y Nueva Jersey, mientras al menos 10 varados han dado positivo, dijeron en oficinas diplomáticas. Y las cifras podrían ser mayores dado que consulados no han solicitado esta información de forma sistemática o no se han esforzado mucho en procurarla.

"Quiero regresar"

Muñoz Ramírez está en Estados Unidos desde la primera semana de marzo y está desesperado por regresar a su natal Callao, en el área metropolitana de Lima, aunque sabe que el número de muertes por coronavirus en Lima sigue subiendo, que su país natal sigue en estado de emergencia con toque de queda y no podrá trabajar por un buen tiempo. Este peruano de 47 años es percusionista y dice que es incierto saber cuándo se reanudarán los conciertos y presentaciones en vivo.

“He llamado al consulado casi todos los días, tantas veces que ahora ya no me contestan. La última vez que les llamé fue hace como tres semanas. Les dije que ya no tengo dinero, que vivo porque mis amigos me están ayudando, que me ayuden por favor. Sólo me dijeron que tengo que esperar”, explicó Muñoz Ramírez durante una entrevista reciente.

“ Esta es una situación insostenible. No pido que me den un dólar, sólo quiero regresar”, subrayó.

En el caso de Freundt, ella dice que la desesperación por conseguir sus medicamentos la ha llevado a pedir ayuda de desconocidos en las redes sociales.

“Un hombre me respondió y me dijo: ‘Soy detective. Te voy a hacer unas preguntas para ver si me estás diciendo la verdad’. Le dije, hazme todas las preguntas que quieras. Sólo quiero mis medicinas”, dijo. “Yo tengo que tomar pastillas específicas y no las he podido tomar y con la ansiedad la insulina me ha (subido) y estoy sin seguro (en este país)”.

Los peruanos en el extranjero se quedaron varados en los países en los que estaban a partir del 16 de marzo, cuando las autoridades peruanas cerraron los aeropuertos para vuelos internacionales comerciales debido a la pandemia. El gobierno ha extendido este cierre paulatinamente hasta la fecha y planificaba reanudar los vuelos nacionales el miércoles 15 de julio, pero aún no tiene una fecha exacta para que aviones internacionales vuelvan a entrar en el país.

La cifra de alrededor de 2,600 peruanos varados en Estados Unidos debido a la pandemia fue confirmada por Jorge Méndez Torres-Llosa, director de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del ministerio de Relaciones Exteriores.

Buscando solidaridad en Facebook

Los casos de Freundt y Muñoz Ramírez no son aislados. En en el grupo “Peruanos varados en Estados Unidos” de Facebook, Danny Grajeda Holguín está preguntando si alguien viaja de Lima a Miami para que le lleve medicamentos para “una fuerte infección a la próstata” y Mirtha Acevedo pide que alguien le dé información sobre próximos vuelos de Miami a Lima “para un familiar que está en Miami y necesita una cirugía delicada que tiene que ser en Lima”.

En el mismo grupo, donde participan Muñoz Ramírez y Freundt, algunos peruanos hacen preguntas sobre cómo solicitar extensiones de visas y muchos lamentan que no tienen dinero para pagar por los vuelos especiales de repatriación.

“Estoy en Boca Ratón, Florida, esos vuelos 'humanitarios' cobran demasiado … como pasaje de ida y vuelta, qué aprovechados (sic)… y no todos podemos pagar”, dijo Gisela Carrión Aliaga.

Diplomáticos peruanos en Estados Unidos y el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dicen que la gran mayoría de los peruanos que siguen en Estados Unidos caben en tres categorías:





Quienes no quieren regresar por temor a contagiarse en el avión de regreso o prefieren quedarse en Estados Unidos por considerarlo más seguro que Perú.

a contagiarse en el avión de regreso o prefieren quedarse en Estados Unidos por considerarlo más seguro que Perú. Quienes habrían conseguido un trabajo o de alguna manera extendieron su visa y se estarían quedando con familiares o amigos.

o de alguna manera extendieron su visa y se estarían quedando con familiares o amigos. Quienes no pueden regresar porque no tienen dinero para pagar un pasaje de regreso en los vuelos especiales de repatriación que hay.

"Es como estar en prisión"

Freundt cabe en la primera y segunda categoría. Ella y su esposo se están quedando en una casa que tienen en el área de Miami y no tienen prisa por regresar a Lima, donde viven, excepto por sus medicamentos. La organización no gubernamental que ella fundó y dirigía, 'Construir futuro', quebró debido a la pandemia y su esposo, un abogado colombiano, está trabajando a la distancia.

“ He quedado con deficiencia pulmonar y no quiero enfrentarme de nuevo a lo que me pasó porque es muy difícil”, dijo Freundt sobre su decisión de quedarse en Estados Unidos, quien estuvo internada dos días con tos y fiebre en el Hospital Jackson Memorial.

Aunque Perú fue uno de los primeros países que estableció medidas para evitar la propagación del virus, es uno de los más azotados por la pandemia en Latinoamérica, con más de 12,000 muertos y más de 330,000 casos positivos.

“No soy la misma Jéssica que inicio el viaje. Ni anímicamente ni en términos de esperanza o en términos de haber concretado planes que tenía para este año. Sigo en cuarentena estricta, sólo salgo a mercado o farmacia”, dijo Freundt. “Me siento débil. En el tema emotivo cala mucho. No estar en mi ámbito me impacta. Tener limitaciones de comunicación. Es como estar en prisión sin estar en prisión porque Miami es hermoso”.

Muñoz Ramírez, en cambio, vive en la casa de unos amigos en Orlando desde hace meses y quiere regresar lo más pronto posible, pero no puede comprar un boleto de regreso porque no tiene un peso y sólo espera que el gobierno reabra los aeropuertos para vuelos internacionales comerciales para poder usar el boleto original de regreso que tiene con la aerolínea Copa.

“Si mañana sale un avión de Miami, no sé cómo llegaría a Miami porque no tengo nada de dinero”, dijo el músico. “La próxima semana cumplo cuatro meses sin trabajar y aquí sigo teniendo gastos y encima quieren que pague un vuelo cuando yo ya pagué mi vuelo de regreso. ¿De dónde voy a sacar dinero? Esto se esta volviendo desesperante. Yo necesito regresar a Perú sí o sí”.





Sin información exhaustiva

Las sedes diplomáticas dijeron que se enteraron de estos casos de forma anecdótica porque no solicitaron esta información de forma sistematizada.

En la jurisdicción del consulado de Nueva Jersey, que incluye Pennsylvania, al menos ocho personas dieron positivo o se enfermaron del virus, dijo a Univision Noticias el cónsul general de esta área, Yvan Solari Calvo.

“Me he enterado de que hay más o menos de unas ocho personas (que han dado positivo al virus), de las cuales unas cuatro son (universitarios que vienen a trabajar como parte de un intercambio), pero seguro ha habido más”, dijo Solari Calvo.

Una persona murió en el área de Nueva Jersey, según el consulado. Se trata de una arequipeña de unos 50 años que visitaba a su hija que estaba trabajando en Estados Unidos con una beca de intercambio universitario. La mujer enfermó y murió el 8 de abril.

En Florida murieron dos peruanos en tránsito y cinco personas que se contagiaron o enfermaron. El consulado de Miami no dio detalles de los fallecidos.

En Nueva York se reportó tres muertos, dijeron los cónsules de estas áreas.

En la jurisdicción de Los Ángeles, que incluye varios condados del Sur de California y Arizona, un hombre de unos 50 años falleció entre abril y mayo. No está claro si se enfermó en Perú o Estados Unidos porque viajaba con mucha frecuencia, dijo José Luis Chávez, cónsul adscrito del área.

Peligrosa espera

“Es el colmo que gente se esté muriendo esperando regresar”, dijo Muñoz Ramírez, quien dijo que “no sabía si iba a vivir o morir” cuando el virus lo mantuvo en cama en la casa de sus amigos en Orlando.

“Sólo tomé amoxicilina porque mi amigo me dio y pude aguantar la molida del virus que es como si te atropellara un carro y con la bendición de Dios me recuperé”, explicó Muñoz Ramírez, quien aclaró que no fue al hospital porque el cuidado médico “es carísimo” en EEU y él no tenía dinero para costearse la visita.

La mayoría de los peruanos que siguen varados en Estados Unidos al parecer están en Florida, Nueva York, Los Ángeles y Nueva Jersey. Relaciones Exteriories y la embajada no respondieron a Univision Noticias a pedidos de más información sobre el número exacto y su localización en Estados Unidos.

Perú actualmente tiene vuelos especiales de repatriación desde Estados Unidos, con unos cuantos cupos gratuitos, de acuerdo con Relaciones Exteriores. Muñoz Ramírez, sin embargo, dijo que no tiene dinero para comprar un pasaje a Lima ni ha recibido una oferta de viaje gratuito pese a que presentado su caso al consulado de Miami.

Relaciones Exteriores dijo que han tratado de ayudar a la mayor cantidad posible de peruanos varados Estados Unidos, otorgando pasajes gratuitos o subsidiados en vuelos humanitarios y especiales.

“Perú fue quizás el único país en el mundo que a sus (connacionales) que venían de fuera les pidió hacer una cuarentena en hoteles pagados”, dijo Méndez Torres-Llosa, aludiendo a la política de cuarentena de 14 días del gobierno para todos los peruanos que regresaban a casa.

Ahora, si el repatriado da negativo al segundo o tercer día de cuarentena en hotel, puede cumplir resto de cuarentena en casa, explicó la cónsul de Nueva York, María Landaveri.

No quedó claro cuantos peruanos han sido repatriados desde Estados Unidos hasta la fecha. La embajada de Perú en Washington no contestó a varios mensajes que le envió Univision Noticias en busca de comentarios. El consulado de Miami, sin embargo, dijo que desde esa ciudad se han repatriado más de 5,500 peruanos en 34 vuelos hasta ahora. También ha habido vuelos de repatriación de otras ciudades estadounidenses.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, dijo en abril que 6,200 peruanos habían sido repatriados hasta ese entonces, de los cuales 80 habían dado positivo.