Útiles, pero no infalibles: por qué las pruebas de anticuerpos para el covid-19 no son la panacea

El propio Anthony Fauci instó a la población a guardar cierta cautela con los tests de anticuerpos ya que muchos de los que circulan en el mercado estadounidense no cumplen con los estándares necesarios para confiar en sus resultados. “ El problema es que estos tests necesitan ser validados y calibrados y muchos de los que están ahí afuera no hacen eso. Así que, aunque escuches de empresas que inundan el mercado con estas pruebas, muchas de ellas no son válidas”, dijo en una entrevista con el programa 'Good Morning America'.