Trump y gobernadores se enfrentan por la cantidad de pruebas disponibles para los estados

Las pruebas de hisopos dijo, “pueden ser realizados fácilmente por los propios gobernadores. Principalmente es algodón. No es gran cosa, puedes obtener algodón fácilmente, pero si no lo consiguen, nos encargaremos de ello".

Pero los funcionarios estatales y locales, aseguran que no pueden abrir hasta que haya más pruebas y suministros para realizarlas.

" El gobierno federal no puede limpiarse las manos de esto y decir:"Oh, los estados son responsables de las pruebas"", dijo Cuomo el viernes mientras se quejaba de la escasez de productos químicos fabricados en China. "No hago relaciones con China. No hago cadena de suministro internacional ".