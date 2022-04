Duelo, miedo, nostalgia: el trauma de perder a un mellizo, como ocurrió a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

“Si ese hijo no ‘estuvo’, es decir, si la gente no lo conoció, no lo vio crecer, entonces no existió. Y en función de esa percepción errada nos empujan a los papás a que ‘pasemos la página rapidito’, a que ‘avancemos’ y dejemos ‘el pasado atrás’, como si un hijo pudiera simplemente dejarse a un lado, así como así”, agrega.