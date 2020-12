Redes de latinos dan atención médica a hispanos con la sensibilidad de su cultura más allá del idioma

El penúltimo viernes de diciembre, en una pequeña pausa entre sus sesiones de telemedicina, la doctora Yomaris Peña dice: “¿Cómo enseña un profesor a sus alumnos? Primero tiene que entender a qué clase de alumnos va a educar. Si el profesor no entiende las necesidades de sus alumnos, el mensaje no va a pasar. Es lo mismo con la salud”.

El lenguaje del cuerpo

Pero aunque sean meses más tranquilos, no son menos desafiantes para Laguerre. Como en tiempos de fiestas todos quieren estar juntos, a algunas familias latinas, les cuesta aceptar la restricción en el número de visitas que cada paciente puede recibir en tramos específicos de horario. Esto, a veces, puede interponerse ante un correcto tratamiento médico.

“A veces los (mismos) pacientes están un poco más enojados”, dice Laguerre. Varios son reacios a seguir el plan médico porque no quieren estar ahí. “Y les damos respuesta de por qué hacemos lo que hacemos. Queremos que la familia se sienta cómoda con el trato”.

Estrategia para el duelo

Las promotoras provienen de México, Honduras y República Dominicana y, tal como Violeta, son residentes del mismo barrio. No son ni enfermeras ni doctoras, sino que son personas comunes y corrientes que han recibido cierta orientación por parte de médicos. “Nosotras somos parte de la comunidad”, dice Violeta.

Lo saben porque conocen sus preocupaciones. Conversan con ellas todo el tiempo. Violeta dice que varias de las beneficiarias de Grameen Promotoras están hoy complicadas porque no saben lo que van a comer para Navidad.

“Te dicen: ‘No sé si voy a tener para darle a mis hijos’. Entonces ahí es donde uno como promotora tiene que darle la motivación, el ánimo y decirle que no todo está perdido, porque si no tiene para comer, ahí afuera, donde usted vive, en tal fecha, van a estar dando comida. Así lo hicimos en ThanksGiving ”, dice.

Entrenadas este último tiempo por el New York Psychotherapy and Counseling Center, una clínica ambulatoria de salud mental comunitaria, dirigida a residentes de Brooklyn, Queens y Bronx, hoy tratan de animarlas y de asesorarlas en estrategias de duelo. “Les decimos: ‘bueno, si usted quiere poner en su mesa un espacio para su esposo, adelante. Eso es normal. ¿Por qué no, si eso la hace sentir bien?”.