La intoxicación alimentaria que ha dejado 9 muertos y 78 hospitalizados por comer carne de tortuga marina

Ocho niños y una mujer adulta murieron tras comer carne de tortuga marina en la isla Pemba del archipiélago de Zanzíbar. Otras 78 personas fueron hospitalizadas, informaron las autoridades este sábado.

La carne de tortuga marina está considerada como una delicia en Zanzíbar, a pesar de que regularmente se producen casos de quelonitoxismo, una forma de intoxicación alimentaria.

La mujer fallecida el viernes por la noche era la madre de un niño que murió antes por la misma causa, indicó el doctor Haji Bakari, funcionario médico del distrito de Mkoani. La carne de tortuga se consumió el martes, señaló.

Bakari dijo a la agencia AP que las pruebas de laboratorio confirmaron que todas las víctimas habían comido carne de tortuga marina.

Las autoridades en Zanzíbar, una región semiautónoma del país oriental africano de Tanzania, enviaron un equipo de gestión de desastres liderado por Hamza Hassan Juma, que instó a la gente a evitar el consumo de tortugas.

En noviembre de 2021 murieron siete personas en Pemba, incluido un niño de 3 años, tras comer carne de tortuga, mientras que otros tres fueron hospitalizados.

¿Qué es el quelonitoxismo?

El quelonitoxismo está causado por el consumo de carne de tortuga marina contaminada con quelonitoxinas, que se cree que se acumulan en el medio ambiente sin afectar directamente a la tortuga.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, al intoxicarse con estas toxinas inicialmente aparecen síntomas gastrointestinales, seguidos de toxicidad neurológica, hepática y renal. Es poco común y los niños son especialmente sensibles a este tipo de intoxicación.

Algunos bebés han llegado a fallecer por ser amamantados por su madre, quien comió la tortuga y en algunos casos ni siquiera mostró síntomas.

