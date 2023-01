“Era agorafóbico”: otra revelación del príncipe Harry en sus memorias

“ Cada vez que me subía al coche y cada vez que veía una cámara empezaba a sudar. Sentía como si la temperatura de mi cuerpo fuera dos o tres grados más alta que la de todos los demás. Me convencía a mí mismo de que mi cara estaba totalmente roja y que todos podrían ver cómo me sentía, pero nadie sabría por qué. Fue muy embarazoso. Se te mete todo en la cabeza”, contó Harry en el documental sobre salud mental The Me you can’t see (El yo que no puedes ver), que produjo en 2021 junto a Oprah Winfrey y donde habla de sus ataques de pánico, terapia y la dolorosa muerte de su madre.