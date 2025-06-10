Una plaga de hormiga asiática venenosa amenaza varios estados del sureste. Su picadura puede ser mortal

Video Las personas se vuelven alérgicas a la carne roja: ten cuidado con la picadura de una garrapata 'estrella solitaria'

Son pequeñas, silenciosas, casi imperceptibles, pero mortales. Las hormigas aguja asiática, científicamente conocidas como Brachyponera chinensis, son una especie invasora que tiene un aguijón potencialmente mortal que puede causar un choque anafiláctico a personas con alergias.

Este insecto sigue extendiéndose por EEUU y puede encontrarse en más de una docena de estados, según expertos, que alertan que julio y agosto serán los meses en los que la población de esta plaga aumentará.

Aunque este tipo de hormiga existe en EEUU desde la década de 1930, su propagación por el sureste del país supone un peligro importante para las personas alérgicas a otros insectos como las avispas o las avispas amarillas, indicó Dan Suiter, catedrático de Entomología Urbana de la Universidad de Georgia en un comunicado este lunes.

Esto es lo que debes saber sobre esta peligrosa hormiga.

¿Cómo son las hormigas aguja asiáticas?

La Brachyponera chinensis, u hormiga aguja asiática, es de color café oscuro o negro, con el extremo de las antenas y las patas de un color anaranjado más claro.

Además, tienen un aguijón en la parte trasera por donde liberan su veneno, dice en su sitio web el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, (USDA, por sus siglas en inglés).

Miden menos de cuatro milímetros de largo y les gusta esconderse y establecer sus hábitats en la madera, como en grandes robles, los troncos muertos tirados por el suelo, como los montones de leña cerca de casa o cualquier corteza de árbol, explica la Universidad de Georgia en un comunicado.

Estas hormigas también se congregan bajo rocas, piedras y zonas con mucha humedad.

“La gente no suele fijarse en ellas. A diferencia, por ejemplo, de las hormigas rojas, que construyen un montículo, la hormiga aguja asiática no establece rutas de alimentación en filas de hormigas que se pueden ver”, dice Suiter.

Estas hormigas también causan estragos en entornos autóctonos. Superan a otras especies de hormigas que son importantes para la ecología de esas zonas.

Las colonias pueden oscilar entre unas pocas docenas de hormigas y unos pocos miles, y las colonias más grandes pueden vivir en un nido grande o en varios pequeños, dice un reporte de la American Association for the Advancement of Science.

¿Por qué son peligrosas las hormigas aguja asiática?

Las hormigas nativas a las que estamos acostumbrados no son agresivas, ya que solo buscan comida. Sin embargo, la hormiga aguja asiática pica si te cruzas por su camino, incluso sin quererlo.

“Inyecta un veneno que puede hacerte daño. Su picadura puede ser mortal. Y el dolor de la picadura de esta hormiga puede reaparecer días después, por lo que la propagación de la hormiga aguja es un tema importante”, dice Suiter.

"Su picadura es dolorosa, y la gente dice tener una sensación de quemazón y de pinchazos durante un par de semanas después de la picadura", explica Jonathan Larson, entomólogo de la Facultad de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Reino Unido en un comunicado.

Estos insectos son especialmente peligrosos para las personas que reaccionan negativamente a una picadura de abeja u hormiga.

“Puede correr el riesgo de sufrir un shock anafiláctico por la picadura de la hormiga aguja. Sería inteligente llevar un EpiPen”, alerta Suiter.

La anafilaxia es una reacción alérgica aguda de todo el cuerpo que se produce muy rápidamente en algunas personas tras la exposición a determinados medicamentos, alimentos o picaduras de insectos. La anafilaxia puede ser mortal, según la Clínica Mayo.

¿Qué síntomas se presentan tras una picadura de hormiga aguja asiática?

De acuerdo con el Departamento de Agricultura, los síntomas pueden ser:

-Reacciones cutáneas que incluyen urticaria, picor y piel enrojecida o pálida.

-Presión arterial baja (hipotensión).

-Constricción de las vías respiratorias, sibilancias y dificultad para respirar.

-Inflamación de la lengua o la garganta.

-Pulso débil y rápido.

-Náuseas, vómitos o diarrea.

-Mareos o desmayos.

¿Dónde se encuentran las hormigas aguja asiática?

Estos insectos son originarios de China, Japón, Corea del Norte y del Sur. Se descubrieron por primera vez en los Estados Unidos en 1932, cuando ya estaban presentes en al menos tres estados del sureste, dice el USDA.

Estos insectos se han establecido en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama y Georgia, y se han registrado casos tan al norte y al oeste como Nueva York, Tennessee y Kentucky, dice un reporte de la Universidad Purdue en Indiana.

Este año la plaga se ha detectado desde el estado de Washington hasta Florida, según el sitio antmaps.org y la Universidad Estatal de Mississippi, y últimamente se han observado más colonias de hormigas en Texas.

"Están bastante extendidos por la Costa Este", dice Suiter. "Si vives en una zona en la que predominan los árboles frondosos, es muy probable que haya hormigas aguja asiáticas bajo tus pies".

Una investigación en curso en la Universidad Rice está ayudando a rastrear la diversidad de hormigas en todo el país.

¿Cómo puedes eliminar una plaga de hormigas aguja asiática?

La identificación es fundamental porque son muy difíciles de encontrar a simple vista.

Debes contratar a un especialista en eliminar plagas para que ponga cebos que atraigan a las hormigas y sea más fácil eliminarlas, sin embargo, no es garantía de que haya más por los alrededores.

Esta variedad concreta de hormiga es más difícil de erradicar que otras especies de hormigas porque no colocan rastros de feromonas que se puedan utilizar para que las hormigas lleven veneno a sus nidos.

Los investigadores siguen evaluando las repercusiones de esta hormiga invasora en las personas y el medio ambiente, así como los medios eficaces para controlarla donde ya existen.

“Por desgracia, como ocurre con muchas especies invasoras, parece que las hormigas asiáticas están aquí para quedarse”, dice el USDA.

