La pérdida de cabello, otro efecto secundario del covid-19

Subproducto de la pandemia

Al margen de este estudio, la pérdida de cabello podría estar produciéndose también entre la población que no ha enfermado de covid-19, o no necesariamente, otro subproducto tanto del inmenso estrés como de la inflamación postviral del covid-19. Conocido como efluvio telógeno en el mundo médico, la caída temporal del cabello puede ser consecuencia de numerosas causas, como estrés severo, partos, determinados fármacos o enfermedades, factores que empujan a la caída a más cabellos de lo normal.

Otro estudio anterior, publicado en diciembre en la revista Journal of the American Academy of Dermatology reveló un aumento del 400% de efluvio telógeno en las clínicas de dermatología de dos hospitales de la ciudad de Nueva York, entre marzo y agosto, en comparación con un período similar anterior.

"Cualquier tipo de estrés severo puede desencadenarlo, ya sea estrés en su cuerpo por una enfermedad o estrés emocional, como la muerte de un ser querido", dijo a The New York Times Abigail Cline, dermatóloga del New York Medical College, que ha realizado una investigación sobre la pandemia. " Aunque no todo el mundo se ha infectado con covid-19, todos vivimos con él", señaló.