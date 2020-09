Ni trick or treat ni casas embrujadas: los CDC desalientan la celebración del Halloween por “alto riesgo” de contagio de covid-19

· Participar en el trick or treat' tradicional donde los dulces se entregan a los niños que van de puerta a puerta.

· Celebrar los llamados trunk or treats donde se entregan dulces desde la valija de vehículos congregados en estacionamientos.

· Asistir a paseos de heno ( hayrides ) o de tractores junto a personas que no vivan con uno.

En la categoría de riesgo moderado incluyen el llamado ‘ trick or treat de una dirección’, que consiste en dejar bolsas con dulces en un lugar de la acera, reuniones con pequeños grupos de personas que guarden distanciamiento social en espacios exteriores para un desfile de disfraces al aire libre o fiestas al aire libre donde las personas usen máscara y mantengan dos metros de distancia entre sí.

La agencia advierte que las máscaras de los disfraces no deben remplazar los tapabocas tradicionales, a menos de que estén hechas de dos capas de tela respirable que cubra la boca y la nariz y no deje aberturas en el rostro. Aclara que no se debe usar la máscara de un disfraz encima del tapaboca ya que puede dificultar la respiración.