La ventaja adicional que tendría vacunarse contra el herpes zóster, según un estudio

¿Una vacuna para combatir la demencia? Resulta que ya podría existir una: las inyecciones que previenen el doloroso herpes zóster también parecen proteger los cerebros envejecidos.

Según un nuevo estudio, la vacunación contra el herpes zóster redujo en un 20% el riesgo de los adultos mayores de desarrollar demencia en los siguientes siete años. La investigación, publicada la semana pasada en la revista Nature, forma parte de la creciente información sobre cómo muchos factores influyen en la salud cerebral a medida que envejecemos y qué podemos hacer al respecto.

“Es un hallazgo muy sólido”, afirmó el investigador principal, el doctor Pascal Geldsetzer de la Universidad de Stanford. Y “las mujeres parecen beneficiarse más”, lo cual es importante, ya que tienen un mayor riesgo de demencia.

En el estudio se dio seguimiento a habitantes de Gales que tenían alrededor de 80 años cuando recibieron la primera vacuna contra el herpes zóster del mundo hace más de una década. Ahora se exhorta a los estadounidenses de 50 años o más a que reciban una vacuna más moderna, que ha demostrado ser más efectiva contra el herpes zóster que su predecesora.

Los nuevos hallazgos son otra razón para que las personas consideren vacunarse, dijo la doctora Maria Nagel, del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado, quien estudia los virus que se infiltran en el sistema nervioso. El virus “es un riesgo para la demencia y ahora tenemos una intervención que puede disminuir dicho riesgo”, expresó Nagel.

Con el aumento del Alzheimer y otras formas de demencia en una población envejecida, “las implicaciones del estudio son profundas”, escribió el doctor Anupam Jena, médico y economista de la salud de Harvard, en un comentario publicado en Nature.

¿Qué es el herpes zóster?

Cualquier persona que haya tenido varicela alguna vez, es decir, casi todas las que nacieron antes de 1980, albergarán ese virus por el resto de su vida. Se esconde en los nervios y puede manifestarse cuando el sistema inmunológico se debilita por enfermedad o por la edad, causando llagas dolorosas similares a ampollas, generalmente en un costado del cuerpo, que duran semanas, lo que se conoce como herpes zóster.

Aproximadamente uno de cada tres estadounidenses contraerá herpes zóster, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Si bien la mayoría de los pacientes se recupera, la enfermedad a veces causa complicaciones severas.

Si infecta un ojo, puede causar pérdida de visión. Hasta el 20% de los pacientes con herpes zóster sufren un dolor nervioso insoportable meses o incluso años después de que el sarpullido haya desaparecido.

¿Cuál es el vínculo entre el herpes zóster y la demencia?

No está claro cómo se desarrollan el Alzheimer y otros tipos de demencia. Pero desde hace mucho tiempo se sospecha que ciertos virus que se infiltran en el sistema nervioso, especialmente los que forman parte de la familia del herpes, incluido el virus de la varicela, se suman a factores genéticos y de otro tipo que vuelven más vulnerables a las personas.

El verano pasado, los médicos del Brigham and Women’s Hospital de Boston informaron que un episodio de herpes zóster podría aumentar el riesgo de demencia de una persona en aproximadamente un 20%.

Esto se debe, en parte, a que ese virus puede causar inflamación, lo cual es perjudicial para los órganos, incluido el cerebro. También puede infectar directamente los vasos sanguíneos cerebrales, causando coágulos e impidiendo el flujo sanguíneo, dijo Nagel, un factor de riesgo de accidentes cerebrovasculares y de demencia.

En un hecho todavía más intrigante, su laboratorio también descubrió que el herpes zóster puede estimular la formación de una proteína pegajosa llamada amiloide, que es una de las características del Alzheimer.

¿Las vacunas contra el herpes zóster protegen contra la demencia?

Los adultos que reciben las vacunas recomendadas suelen tener otros hábitos saludables para el cerebro, como hacer ejercicio y llevar una buena alimentación, lo que dificulta corroborar la existencia de un beneficio adicional.

Geldsetzer aprovechó “un experimento natural” en Gales, en el que se aplicaron las vacunaciones contra el herpes zóster a personas con un límite de edad: cualquiera que tuviera 80 años o más el 1 de septiembre de 2013 no era elegible, pero aquellos que tenían 79 años podían vacunarse. Comparar a los ancianos que cumplían o no cumplían con ese límite por un estrecho margen imitaría un estudio de investigación que asignara al azar a personas similares para ser vacunadas o no.

El equipo de Geldsetzer analizó más de 280,000 registros médicos y encontró pruebas de que la vacunación ofrecía cierta protección contra la demencia. En aquel momento, las personas recibieron una vacuna de primera generación llamada Zostavax.

Un próximo paso importante es probar si la vacuna actual, Shingrix, también ofrece protección contra la demencia, dijo Nagel. Otro grupo de investigación informó recientemente la existencia de ciertas pruebas de que sí lo hace. La empresa GSK, que fabrica la vacuna, anunció el mes pasado una colaboración con las autoridades sanitarias de Reino Unido para dar seguimiento a la salud cognitiva de los ancianos a medida que se vacunan.

Geldsetzer también espera estudiar más a fondo la vacuna anterior para ver si el tipo de inmunización podría marcar una diferencia.

¿Cuáles son las recomendaciones para la vacunación contra el herpes zóster?

Shingrix es una vacunación única, administrada en dos dosis con unos meses de diferencia. Los CDC la recomiendan a partir de los 50 años para la mayoría de las personas, pero también para adultos más jóvenes con ciertas condiciones que debilitan el sistema inmunológico, incluidos aquellos que hace años recibieron esa vacuna de primera generación contra el herpes zóster. Menos del 40% de los estadounidenses elegibles se ha vacunado.

Los efectos secundarios, como el dolor en el lugar de la inyección y fiebre y malestar similares a los de la gripe, son comunes. Los CDC advierten que, si las personas actualmente combaten otro virus, como la gripe o el covid-19, deben esperar para recibir la vacuna contra el herpes zóster hasta que estén bien.

Aunque no existe una prevención comprobada para la demencia, los médicos también recomiendan otras medidas de sentido común para reducir el riesgo: cultivar las relaciones, mantenerse cognitivamente activo y controlar la presión arterial en niveles adecuados, entre otras.

