La lucha para que profesionales (y no policías) atiendan las llamadas al 911 relacionadas con salud mental

Pero pronto podría encontrarse en las calles con profesionales de salud mental en lugar de policías. Denver es una de al menos ocho ciudades que está considerando implementar un programa de Eugene, en Oregon, llamado Crisis Assistance Helping Out On The Streets (CAHOOTS) que busca despenalizar y mejorar el tratamiento de las personas con enfermedades mentales graves, al tiempo que ahorrar dinero a la ciudad. El programa CAHOOTS, que ya lleva 30 años, desvía las llamadas al 911 no violentas, a menudo relacionadas con la salud mental, a un médico y a un profesional especializado en lugar de a las fuerzas del orden.