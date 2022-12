¿Es posible ignorar un cáncer colorrectal avanzado? Así le ocurrió a la actriz Kirstie Alley

Esperar a tener algún síntoma digestivo no es buena idea para considerar hacerse un despistaje. “La mayoría de la gente con síntomas digestivos no tendrá cáncer. Lo más común es que sea una indigestión u otro problema, pero precisamente no podemos confiarnos en eso para saber si hay un tumor maligno. Sin una colonoscopia no hay buena manera de saberlo”, recalca Correa.