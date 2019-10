Cuando la masculinidad se vuelve tóxica: un perfil de género de los tiroteos masivos

Correlación entre masculinidad y homicidios

Los esfuerzos para reducir los tiroteos masivos deberían enfatizar la reducción de lo que a menudo se denomina "masculinidad tóxica", dijo Heldman, la norma social perniciosa de que ser hombre significa que "no puedes mostrar emoción, que no puedes buscar ayuda cuando la necesitas, esencialmente que no puedes ser completamente humano, no puedes ser vulnerable".