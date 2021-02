Otro misterio de la pandemia: bebé con excesiva carga viral alerta sobre la amenaza de nuevas variantes

Cuando los médicos del Hospital Nacional de Niños de la capital del país midieron la carga viral de un bebé que -a diferencia de sus pares que suelen presentar pocos síntomas- tenía un caso severo de covid-19 , se llevaron una gran sorpresa: era 51,418 veces más alta que el promedio de otros pacientes pediátricos. Mayor fue su asombro al revisar la secuencia genética de su muestra del coronavirus: era una variante que no habían visto .

El caso, reseñado por The Washington Post , bien podría tratarse de una excepción, pero subraya la posibilidad de que haya nuevas variantes circulando entre los niños que estén pasando desapercibidas y que eventualmente podrían tener el potencial de ser más contagiosas o severas en ese grupo de la población.

Estados Unidos se ha quedado rezagado en la capacidad de detectar la circulación de nuevas variantes del coronavirus y mucho más entre pacientes pediátricos que han sido relegados a un segundo plano en términos de vigilancia genómica. Si bien los niños no enferman tanto como los adultos y no hay evidencia de que las variantes identificadas recientemente -incluyendo la N679S- los afecten de forma singular, algunos países como Israel o Reino Unido han visto un repunte en los contagios entre los más pequeños en los últimos meses, explica el reportaje de The Washington Post.