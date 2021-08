Barbie lanza línea de muñecas inspiradas en pioneras en la lucha contra el coronavirus

"Me apasiona inspirar a la próxima generación de niñas en las carreras de ciencia y tecnología, y espero que las niñas que vean mi Barbie se den cuenta de lo vitales que son las carreras científicas para ayudar al mundo que nos rodea", dijo la científica en declaraciones a The Guardian. "Mi deseo es que mi muñeca muestre a los niños carreras que quizá no conozcan, como la de experto en vacunas".