Autoridades sanitarias trabajan en un plan para reabrir EEUU: incluyen escuelas, parques y restaurantes

Hasta el momento, la respuesta de los gobernadores a las pretensiones del mandatario por reabrir el país no ha sido positiva. El martes, el de Nueva York, Andrew Cuomo, le recordó que él no tiene la autoridad para tomar esa decisión: "Si me ordena 'reabrir' de manera tal que se ponga en peligro la salud pública de la gente de mi estado, no lo haré. Tendremos un desafío constitucional entre el estado y el gobierno federal que iría a las cortes, y eso sería lo peor que puede hacer en este momento", advirtió.