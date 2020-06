Alerta: Estos son los 9 desinfectantes de manos que pueden ser tóxicos, según la FDA

A través de un comunicado , la FDA declaró en su sitio web que luego de analizar muestras de los productos Lavar Gel y CleanCare No Germ descubrió que tenían 81% y 28% de metanol respectivamente, también conocido como alcohol de madera.

El motivo por el cual FDA desaconseja su uso es porque el metanol no es un ingrediente aceptable en los desinfectantes para manos.

Recomendó eliminar estos productos colocándolos en contenedores de residuos peligrosos y no tirarlos por el desagüe.

La FDA dijo que hasta el momento no se habían reportado casos de lesiones o envenenamiento producidos por estos desinfectantes.

FDA permanece alerta y continuará tomando medidas cuando surjan problemas de calidad con los desinfectantes para manos . Además, la agencia está preocupada por las afirmaciones falsas y engañosas de desinfectantes para las manos, por ejemplo, que pueden proporcionar protección prolongada, como 24 horas contra virus, incluido covid-19 , ya que no hay evidencia que respalde estas afirmaciones.

La respuesta de la empresa

La FDA contactó a Eskbiochem el 17 de junio para pedirles que retiraran esos desinfectantes del mercado debido a los riesgos potenciales para las personas que los usan, pero no fue hasta este lunes cuando la empresa contestó, según publicó el diario The New York Times.