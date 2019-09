Abuelos que pasan hambre: el país fracasa a la hora de alimentar a los más vulnerables

A principios de año, terminó en el hospital luego de quemarse mientras calentaba agua para prepararse cereal. Su larga internación causó que al veterano de Memphis lo sacaran de la lista de la organización caritativa Meals on Wheels , que reparte comida a domicilio. Por eso, tuvo que depender de otros, de su hijo, de una generosa enfermera en sus horarios libres, y de una iglesia local, para que le llevaran comida.

“Muchas veces siento que me estoy muriendo de hambre”, dijo. “Tengo vecinos que también necesitan alimentos. Hay personas en la diálisis que necesitan comida. Hay hambre en todas partes”.

Millones de adultos mayores en todo el país pasan hambre en silencio, mientras la red de seguridad diseñada para ayudarlos se desmembra. En 2017, cerca del 8% de los estadounidenses de 60 años y más vivían en una situación de “inseguridad alimentaria”, según un reciente estudio del grupo Feeding America , que lucha contra el hambre. Esto significa 5.5 millones de seniors que no tienen un acceso consistente a suficientes alimentos para una vida saludable, una cifra que se ha más que duplicado desde 2001, y que se espera siga aumentando a medida que crece la población mayor.

Las comidas a domicilio y grupales han disminuido en casi 21 millones desde 2005, según un análisis de datos federales de Kaiser Health News. Solo una fracción de los que viven con inseguridad alimentaria recibe servicios de comidas bajo el acta; un informe de la U.S Government Accountability Office que analizó datos de 2013 halló que el 83% no recibe nada .

Mientras tanto, según el Departamento de Agricultura, solo 45% de los adultos de 60 años y más que son elegibles se han inscrito para recibir otro tipo de ayuda federal, como SNAP, el programa de cupones de alimentos para los estadounidenses más pobres. Muchos piensan que no califican, consideran que el servicio es mínimo, o ya no pueden ir a una tienda para usar los cupones.

Millones de adultos no tienen nada

Por ahora, millones de adultos mayores, especialmente los de bajos ingresos, no tienen nada. Alrededor del país, las esperas para recibir las comidas de Meals on Wheels, una red de 5,000 programas basados en la comunidad y un proveedor crucial de comidas para adultos mayores, son frecuentes. Por ejemplo, en Memphis, la espera para recibir comidas de Meals on Wheels regularmente es de más de un año.